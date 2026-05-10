Διάσωση 56 αλλοδαπών νότια της Κρήτης

Συνολικά 56 αλλοδαποί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 10/5, μέσα σε λέμβο που έπλεε 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Ο εντοπισμός τους έγινε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διάσωσή τους.

Σκάφος της Frontex προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλλεξε τα 56 άτομα, που μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

