Αγρίνιο: Συναγερμός για 4χρονο που κατάπιε μπαταρία – Εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο του Ρίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο Αγρίνιο, όταν ένα 4χρονο αγόρι κατάπιε μπαταρία μέσα στο σπίτι του, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι γονείς αντιλήφθηκαν γρήγορα το συμβάν και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο της περιοχής για ιατρική εκτίμηση.

Οι γιατροί εκεί, μετά την αρχική εξέταση, έκριναν απαραίτητη την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του.

