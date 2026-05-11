Η ΑΕΚ από χθες απολαμβάνει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, στην Super League. Ένα πρωτάθλημα που ήρθε σε μία εξαιρετική χρονιά, από την οποία το μόνο… μείον για την Ένωση ήταν ουσιαστικά ο αποκλεισμός στο κύπελλο από τον ΟΦΗ.

Κατάφερε -κι ενώ απομένουν τα δύο αδιάφορα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, να φτάσει μια ανάσα από τους 4 στο Conference League με 2 ήττες (Τσέλιε στη πρεμιέρα των ομίλων και Ράγιο στον πρώτο προημιτελικό), ενώ στο κύπελλο έχασε από τον ΟΦΗ και στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ (εντός) και τον Ολυμπιακό (εκτός) την 7η και την 8η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 , αποτέλεσμα που κανέναν από τους δύο δεν βόλεψε, καθώς ο τίτλος…. πέταξε προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΠΑΟΚ ωστόσο με αυτό το «Χ» που πήρε με… δύο φάσεις σε όλο το παιχνίδι μέχρι την ισοφάριση (μετά το 1-1 θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι κιόλας) κρατάει το πλεονέκτημα για την 2η θέση στο πρωτάθλημα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Πώς έφτασε στον τίτλο και οι εναλλαγές των σκορ από το 60’ ως το… 90+3’

Από την 8η αγωνιστική έχει ξεχάσει τι πάει να πει ήττα, αλλά λίγο έλειψε να την θυμηθεί στο χθεσινό παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Η Ενωση γνώριζε πως με ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, με νίκη θα κατακτούσε το πρωτάθλημα, όμως λίγο έλειψε να επιστρέψουν εφιάλτες στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 62’ ο Τεττέη μείωσε την διαφορά στο… -3 για τον Ολυμπιακό που είχε σκοράρει δύο λεπτά πριν στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς. Με δύο ματς κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για την Ενωση…

Στο 69’ ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ και αυτό… ανέβασε την ψυχολογία πρώτα στις κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο 72’ το γήπεδο πήρε… φωτιά. Ο Ζίνι ισοφάρισε για την Ενωση και η διαφορά επέστρεψε στο +6. Και πάλι όμως ο τίτλος δεν κρινόταν αφού σε ισοβαθμία η ΑΕΚ θα υστερούσε και θα ήθελε έναν ακόμη βαθμό για τον τίτλο.

Ο βαθμός ήρθε στο… 90+3’. Η πάσα-έμπνευση του Γιόβιτς με το κεφάλι ενώ έπεφτε στο έδαφος, στον Ζοάο Μάριο, έκανε τον τελευταίο «χρυσό» σκόρερ… τίτλου, βάζοντας φωτιά στο γήπεδο που στα 4 χρόνια ύπαρξής του, πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα.

Το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη

Την ώρα που ΑΕΚ και ΠΑΟ έπαιζαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός και ΠΑΣΟΚ κυνηγούσαν τη νίκη και το… θαύμα (που δεν ήρθαν ποτέ) στο ΚαραΪσκάκη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, πίεζε ψηλά τους Θεσσαλονικείς και στο 6′ έφτασε κοντά στο γκολ. Το σουτ του Τσικίνιο, όμως, μέσα από την περιοχή πέρασε ξυστά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 23ο λεπτό έχασαν απίστευτη τριπλή ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα. Αρχικά με τον Ελ Κααμπί να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Παβλένκα και να τον νικά ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος δευτερόλεπτα αργότερα έκανε σωτήριες επεμβάσεις σε διαδοχικά σουτ των Ποντένσε και Τσικίνιο κρατώντας το μηδέν στο παιχνίδι.

Η «απάντηση» του ΠΑΟΚ στις κλασικές ευκαιρίες των «ερυθρόλευκων» ήρθε στο 28′ με τον Κένι να βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και να αστοχεί απελπιστικά, ενώ είχε αποφύγει τον αντίπαλό του με ωραία προσποίηση. Ήταν και η τελευταία καλή φάση για το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0).

Με μία ακόμη τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ξεκίνησε το β’ μέρος. Πρωταγωνιστής και πάλι ο Ελ Κααμπί, ο οποίος μετά από λάθος του Παβλένκα πλάσαρε σε κενή εστία, αλλά ο Κεντζιόρα ως από μηχανής θεός απομάκρυνε την μπάλα ενώ εκείνη κατευθυνόταν προς την άδεια εστία! Το σουτ του Μαρτίνς στο 57′ από το ύψος της περιοχής ήταν άστοχο, ενώ στο 59′ ο Παβλένκα ήταν και πάλι σε σωστή θέση μετά το δυνατό σουτ του Τσικίνιο.

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού καρποφόρησε στο 61΄. Από την εξαιρετική πάσα του Έσε στο δεύτερο δοκάρι, ο Ροντινέι έφυγε… στην πλάτη του Μπάμπα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες (1-0). Δεν κράτησαν, όμως, για πολύ οι πανυγηρισμοί των γηπεδούχων, καθώς στο 69′ ο Κωνσταντέλιας κατάφερε με εξαιρετικό τρόπο να νικήσει τον Τζολάκη και να ισοφαρίσει για τον «δικέφαλο» του Βορρά.

Το παιχνίδι μετά το γκολ των «ασπρόμαυρων» άνοιξε για τα καλά, καθώς η ισοπαλία δεν «βόλευε» καμία από τις δύο ομάδες. Στο 78′ ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στην πλήρη ανατροπή, αλλά ο Τζολάκης είπε «όχι» στο φοβερό σουτ του Κωνσταντέλια. Οι Πειραιώτες «απάντησαν» στο 79′ με το πλασέ του Μάρτινς να περνά ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Παβλένκα.

Στο 85′ ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε χέρι του Ρέτσου μετά από σουτ του Οζντόεφ, ωστόσο, με την παρέμβαση του VAR ο Ισπανός ρέφερι είδε την φάση των μόνιτορ και σωστά πήρε πίσω την απόφασή του, καθώς ο διεθνής κεντρικός αμυντικός είχε «κολημμένο» το χέρι μετά το σουτ του Ρώσου.

