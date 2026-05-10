Χάος στην Πράγα: Οπαδοί εισέβαλαν στον αγώνα Σλάβια-Σπάρτα και επιτέθηκαν στους αντιπάλους με φωτοβολίδες (Video)

Το ντέρμπι της Σλάβια με την Σπάρτα διεκόπη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με τις δύο ομάδες να τρέχουν αμέσως στα αποδυτήρια.

Τη στιγμή της διακοπής η Σλάβια προηγούνταν με 3-2 και απείχε δευτερόλεπτα από την κατάκτηση του τίτλου.

Neuvěřitelné scény z nastaveného času derby pražských „S,“ kvůli kterým se zápas nedohrál. 🫣pic.twitter.com/7xIfs7BeEe — Livesport.cz (@LivesportCZ) May 9, 2026

Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω όταν οπαδοί ήρθαν σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Γιάκουμπ Σουρόβτσικ, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο εμφανώς πονώντας. Για λόγους ασφαλείας, η Σπάρτα αποφάσισε να μην συνεχίσει τον αγώνα, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της και έφυγε από το Έντεν.

*Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza*



Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt — Michał (@majkeI1999) May 9, 2026

Εκτός από τον Σουρόβτσικ, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τσεχικά ΜΜΕ, δέχθηκαν επίθεση και ο Ματίας Βόϊτα καθώς και ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού της Σπάρτα. Το να έρχεται κάποιος προς το μέρος μου κατά τη διάρκεια του αγώνα, να με απειλεί κατά πρόσωπο και να μου επιτίθεται είναι απολύτως απαράδεκτο. Θα το κυνηγήσω νομικά, έγραψε ο Σουρόβτσικ στο Instagram του.

Fanoušci Slavie vtrhli na hrací plochu a přerušili zápas.🤯 pic.twitter.com/U8BEAHIBbx — Deník Sport (@DenikSport) May 9, 2026

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ σε επίσημη δήλωσή του ανέφερε τα εξής:

Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε κανένα ελαφρυντικό για εμάς, οι οπαδοί μας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, αντικειμενικά διέκοψαν τον αγώνα πριν το τέλος του. Ο αντίπαλος ανέφερε επίθεση σε έναν ή δύο παίκτες. Θεωρώ ότι είναι νόμιμο που το παιχνίδι διακόπηκε.

Όταν μίλησα με τους παίκτες μας, αν μας συνέβαινε κάτι παρόμοιο εκεί, θα συμπεριφερόμασταν ακριβώς το ίδιο. Εμείς μπορούμε μόνο να ζητήσουμε συγγνώμη. Πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό στο μέλλον, ώστε να μην επαναλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι δύσκολο. Τρία, τέσσερα λεπτά μας χώριζαν από τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι οι παίκτες θα τα κατάφερναν. Αντί γι’ αυτό, είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη ντροπή που έχω βιώσει σε έντεκα χρόνια στον σύλλογο.

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους φυσιολογικούς οπαδούς που έμειναν στις κερκίδες, ζητώ συγγνώμη από όλους τους θεατές μπροστά στις οθόνες. Είναι ντροπή, πρέπει να ζήσουμε με αυτήν.

