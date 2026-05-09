search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 22:47
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 21:49

Βόλεϊ: Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη σερί χρονιά ο Παναθηναϊκός

09.05.2026 21:49
panathinaikos11

Ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 22η στην Ιστορία του στη Volley League ανδρών. Στον 4ο τελικό, μέσα στην “PAOK Sports Arena”, οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αποδείχτηκαν ανώτεροι και πήραν τη νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) για να… τελειώσουν τη δουλειά άνευ 5ου τελικού, με 3-1 στη σειρά.

Οι «πράσινοι» που είχαν το πλεονέκτημα έδρας προηγήθηκαν με 1-0 στο Μετς (3-1) στον 1ο τελικό, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 (3-0) στη Θεσσαλονίκη στον 2ο τελικό, για να πάρει τους δύο επόμενους τελικούς (3-2 στον 3ο και 3-1 στο 4ο) το «τριφύλλι».

Mε το 22ο πρωτάθλημα Ελλάδας, οι «πράσινοι» αναδείχτηκαν και νταμπλούχοι μετά από 41 χρόνια (σ.σ. 1985).

Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25)

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-86, από τη Βαλένθια και το τελευταίο εισιτήριο για το Final4 θα κριθεί στο Game 5 στην Ισπανία

Ρεάλ Μαδρίτης: Τσουχτερό πρόστιμο στους Τουαμενί και Βαλβέρδε που… πλακώθηκαν στο ξύλο στην προπόνηση

Ο Γιαννακόπουλος διαψεύδει τα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναΐκός: «Ποια είναι αυτή η ION Capital;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

oukrania_polemos
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – Ρωσία: Για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός αλληλοκατηγορούνται οι δύο χώρες

panathinaikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλεϊ: Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη σερί χρονιά ο Παναθηναϊκός

metal21
ΕΛΛΑΔΑ

Παροξυσμός στο ΟΑΚΑ για τους Metallica: Εμβληματική έναρξη και αποθέωση από 80.000 οπαδούς τους (Videos)

aafrikaniki_skoni165
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης την Κυριακή  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

tsipras-234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 22:46
astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

oukrania_polemos
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – Ρωσία: Για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός αλληλοκατηγορούνται οι δύο χώρες

panathinaikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλεϊ: Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη σερί χρονιά ο Παναθηναϊκός

1 / 3