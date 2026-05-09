Βόλεϊ: Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη σερί χρονιά ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 22η στην Ιστορία του στη Volley League ανδρών. Στον 4ο τελικό, μέσα στην “PAOK Sports Arena”, οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αποδείχτηκαν ανώτεροι και πήραν τη νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) για να… τελειώσουν τη δουλειά άνευ 5ου τελικού, με 3-1 στη σειρά.

Οι «πράσινοι» που είχαν το πλεονέκτημα έδρας προηγήθηκαν με 1-0 στο Μετς (3-1) στον 1ο τελικό, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 (3-0) στη Θεσσαλονίκη στον 2ο τελικό, για να πάρει τους δύο επόμενους τελικούς (3-2 στον 3ο και 3-1 στο 4ο) το «τριφύλλι».

Mε το 22ο πρωτάθλημα Ελλάδας, οι «πράσινοι» αναδείχτηκαν και νταμπλούχοι μετά από 41 χρόνια (σ.σ. 1985).

Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25)

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-86, από τη Βαλένθια και το τελευταίο εισιτήριο για το Final4 θα κριθεί στο Game 5 στην Ισπανία

Ρεάλ Μαδρίτης: Τσουχτερό πρόστιμο στους Τουαμενί και Βαλβέρδε που… πλακώθηκαν στο ξύλο στην προπόνηση

Ο Γιαννακόπουλος διαψεύδει τα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναΐκός: «Ποια είναι αυτή η ION Capital;»