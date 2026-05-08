Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 89-86, από τη Βαλένθια και το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four θα κριθεί στο Game 5 στην Ισπανία

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός έβγαλε από το δεύτερο ημίχρονο την αμυντική ένταση που του έλειψε στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά του έλειψαν στα κρίσιμα σημεία τα μεγάλα μακρινά σουτ που θα του επέτρεπαν την ανατροπή και πλέον η πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας θα κριθεί στη Βαλένθια (12/5).

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 86-89 στο Telekom Center Athens από τις «νυχτερίδες» στο Game 4 των πλέι οφ της Euroleague, με τους Ισπανούς να απαντούν στις δύο πρώτες νίκες του Παναθηναϊκού επί ισπανικού εδάφους και να στέλνουν πίσω στο «σπίτι» τους τη σειρά.

Μετά τα δύο «κολλητά» break στη σειρά στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός κρατούσε την τύχη της πρόκρισης στα χέρια του, δεδομένου ότι είχε περάσει στον ίδιο το πλεονέκτημα της έδρας του ΟΑΚΑ. Ωστόσο, τόσο στο Game 3, όσο και στο αποψινό Game 4, πλήρωσε τα λάθη και την αστοχία από τα 6,75, που θα τον έστελναν στο φάιναλ φορ της Αθήνας, στην έδρα του!

Το εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο τον έφερε απόψε μπροστά στο σκορ, αλλά τα τρίποντα της Βαλένθια και ο «καυτός» Μοντέρο επανέφεραν την τάξη στην ισπανική ομάδα.

Στον… επίλογο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός από το 67-67 στο 34΄ χάθηκε στις περιστροφές της άμυνας, είδε τη Βαλένθια να αξιοποιεί κάθε λάθος του και με τους Ισπανούς να βάζουν με κάθε… ευφάνταστο τρόπο την μπάλα στο καλάθι, έχασαν την επαφή. Οι φιλοξενούμενοι σφράγισαν τη νίκη με 1/2 βολές του Κοστέλο στα 7΄΄ για τη λήξη, καθώς το τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις από το κέντρο, που θα έστελνε το ματς στην παράσταση δεν βρήκε στόχο…

Με 26 πόντους και ηρωική εμφάνιση ο Τσέντι Όσμαν πάλεψε για την ανατροπή, ο Κέντρικ Ναν με 19 τον ακολούθησε, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ και το πάθος που έβγαλε στην άμυνα άγγιξαν την υπέρβαση. Ωστόσο, με 7/30 τρίποντα (0/7 ο Χέιζ-Ντέιβις) ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ονειρεύεται πρόκριση.

Από τη Βαλένθια έλαμψε ο Ζαν Μοντέρο με 29 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ!

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

«Έφυγε» για φάιναλ φορ η Φενερμπαχτσέ και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό!

Η Φενέρμπαχτσε λύγισε τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας με 94-90 στην παράταση, έκανε το 3-1 στη σειρά των πλέι οφ της EuroLeague και εξασφάλισε την παρουσία της στο φάιναλ φορ της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό (22/5, 18:00).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα συμμετάσχει για τρίτη διαδοχική χρονιά σε φάιναλ φορ και όγδοη συνολικά στην Ιστορία της, συνεχίζοντας την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε το 2025.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε 47-42 στο τέλος της δεύτερης περιόδου, με τους Μπιρτς, Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η Ζάλγκιρις αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πέρασε μπροστά με πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος οδήγησε τους Λιθουανούς μέχρι και στο +5 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η Φενέρ, ωστόσο, βρήκε ξανά απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία. Ο Μπόλντγουιν ισοφάρισε σε 80-80 στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, ο Χόρτον-Τάκερ ανέλαβε δράση, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους στη νίκη και την πρόκριση.

Κορυφαίοι για τη Φενέρμπαχτσε ήταν οι Κεμ Μπιρτς και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους έκαστος, ενώ για τη Ζάλγκιρις ξεχώρισε ο Φρανσίσκο με 23 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80κ.α., 90-94 παρ.

Στα Games 3 και Games 4 (εάν χρειαστούν) στα πλέι οφ της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

3οι ΑΓΩΝΕΣ (5-6/5/2026)

Τρίτη, 5 Μαϊου

Μονακό (Μονακό)–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82-105 (0-3)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 76-69 (1-2)

Τετάρτη, 6 Μαϊου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 87-91 (2-1)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 81-78 (1-2)

4οι ΑΓΩΝΕΣ (7-8/5/2026)

Πέμπτη, 7 Μαϊου

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 81-87 (1-3)

Παρασκευή, 8 Μαϊου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–Βαλένθια (Ισπανία) 86-89 (2-2)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 90-94 παρ., 80-80κ.α. (1-3)

** Οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (best of 5)

