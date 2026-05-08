Σε ειδική πτέρυγα του Κορυδαλλού το ζεύγος Παρασύρη – Πότε θα γίνει η μεταγωγή τους από την Κρήτη στον Πειραιά

Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού θα οδηγηθούν ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η μεταγωγή τους στον Πειραιά αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής, 8/5, υπό αυστηρό καθεστώς μυστικότητας και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ζεύγος θα επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής, συνοδευόμενο από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Με την άφιξή τους στον Πειραιά, ο 54χρονος και η σύζυγός του αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και του ιδιαίτερα τεταμένου κλίματος που έχει διαμορφωθεί μετά τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη.

«Το περιμέναμε το κακό, η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν προστάτευσαν το παιδί μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου Νικήτα

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο πατέρας του αδικοχαμένου 21χρονου μίλησε στην εκπομπή Live News και ξέσπασε, τονίζοντας ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν προστάτευσαν το παιδί του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του 21χρονου από τον 54χρονο, αλλά και στις απειλές που δεχόταν η οικογένεια τα τελευταία τρία χρόνια από τον Παρασύρη.

«Τον περίμενε κρυμμένος στα χόρτα και του επιτέθηκε πισώπλατα. Επειδή όμως ο μικρός είχε τον νου του γενικά, γιατί ήξερε ότι κινδυνεύει, άκουσε το τσαρχάλισμα και γύρισε πίσω, οπότε πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του 21χρονου, σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του γιου του από τον 54χρονο τα Χριστούγεννα του 2024.

Ο νεαρός τότε προσπάθησε να ξεφύγει, ενώ ο πατέρας του, που κοιμόταν, ξύπνησε από τις φωνές και έτρεξε έξω. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του 21χρονου και της αδελφής του, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

«Κοιμόμουν επί 3 χρόνια με ρούχα και αρβύλες για να βγω ανά πάσα στιγμή έξω. Δεν κοιμόμουν μέχρι να σχολάσει παιδί από τη δουλειά και να έρθει ο Νικήτας σπίτι. 26 του Δεκέμβρη (σ.σ. το 2024) είχαμε πάει στο χωριό και την ώρα που φεύγαμε, πέρασε ο 54χρονος από εδώ μάς κοίταξε και έφυγε. Το βράδυ που γυρίσαμε, ήρθε ένας φίλος και πήρε τον Νικήτα να βγουν βόλτα. Γύρισε στις 3 το ξημέρωμα και ο 54χρονος ήταν κρυμμένος κρατώντας ένα σίδερο, περίμενε το παιδί για να του επιτεθεί. Άκουσα το παιδί να φωνάζει βοήθεια και πετάχτηκα έξω μαζί με την κόρη μου», περιέγραψε ο πατέρας του 21χρονου.

«Ο γιος μου τον χτύπησε με ένα ξύλο και εγώ με την άλλη μου κόρη τον κυνηγήσαμε και τον χτυπήσαμε. Αυτός έβγαλε το περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος των παιδιών. Εγώ έτρεχα με ένα σίδερο και θα τον προλάβαινα, αλλά είδα κάτω τα παιδιά μου. Τι να κυνηγούσα; Έπρεπε να δω τα παιδιά μου τι έχουν πάθει. Πήγαμε στην αστυνομία τους έδειξα το σίδερο που είχε μαζί, δεν το πήραν να το εξετάσουν, δεν το προστάτευσε ούτε η αστυνομία, ούτε η δικαιοσύνη το παιδί μου. Απορώ γιατί αυτός ήταν ελεύθερος ακόμη», συνέχισε ο ίδιος.

«Είχαμε ειρωνείες από τους αστυνομικούς»

Παράλληλα, κατήγγειλε συνεχείς απειλές από τον 54χρονο προς όλη την οικογένεια: «Περνούσε μπροστά από τη δουλειά της γυναίκας μου και της έλεγε “εμένα να με θυμάσαι, θα δείτε τι θα πάθετε από εμένα”. Απειλούσαν συνέχεια. Μας έκαναν συνέχεια bullying. Εγώ πριν την απόπειρα είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα Αμμουδάρας και κάναμε καταγγελία, και μου είπαν “καλά δεν έβγαλαν και όπλο να σας ρίξουν, δεν σας σκότωσαν κιόλας”. Είχαμε ειρωνείες από τους αστυνομικούς. Έχει ανθρώπους μέσα. Ο διοικητής του τμήματος είναι κύριος και μας βοήθησε. Ζούσαμε με φόβο, το περίμενα να γίνει αυτό».

Σε άλλο περιστατικό, πριν από περίπου τρεις μήνες, ο 54χρονος είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο κοντά στον χώρο εργασίας του. Ο 54χρονος είχε πλησιάσει το όχημα του Νικήτα και έψαχνε να τον βρει, ο 21χρονος, όμως, τον είδε, και έφυγε από το σημείο προσεκτικά, ενώ μόλις απομακρύνθηκε λίγο άρχισε να τρέχει και να ζητά βοήθεια. Τότε, μια γυναίκα που τον γνώριζε, του άνοιξε την πόρτα και τον έσωσε.

«Ακούω φωνές και ουρλιαχτά, “βοήθεια, βοήθεια, με κυνηγάνε”. Αυτό. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τίποτα παιδιά που κάνουν πλάκα. Μετά που έγιναν πια έντονα τα ουρλιαχτά, κοιτάζω στον δρόμο κάτω. Είμαι ακριβώς κάτω από τη πλατεία Σκαλλονδών και βλέπω δύο μορφές να τρέχουν, με τον Νικήτα μπροστά και τον άλλο πίσω. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση. Είδα έναν μεγάλο ενήλικα να τρέχει πίσω από ένα παιδί. Αυτό είδα ουσιαστικά», περιέγραψε η γυναίκα που είχε σώσει τότε τον 21χρονο.

