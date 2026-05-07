Στον Χώνο Μυλοποτάμου γράφτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας για τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, που δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο.

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν τον 21χρονο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο χωριό γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών του αδικοχαμένου νεαρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, συγγενείς του Νικήτα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από τον Χώνο.

Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν έκαναν τίποτα.

Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».

Η οικογένεια του Νικήτα είχε απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση όλοι να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Ο επικήδειος που συγκλόνισε

Ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συγκλόνισε μιλώντας για τον άδικο θάνατο του Νικήτα.

Μάλιστα κάλεσε τους παρευρισκόμενους, απευθυνόμενος και σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά τον χαμό του 21χρονου. «Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης. Αλλά αυτή είναι η λεβεντιά της Κρήτης, να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του μα και όταν πονά».

«Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγνώμη, μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε. Και σε παρακαλώ από εκεί ψηλά, να μην πάψεις παιδί μου, μαζί με άλλου αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής , για να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο», κατέληξε ο μητροπολίτης.

Με μαντινάδες αποχαιρέτησε τον Νικήτα, η μικρή του αδερφή Μαρία Γεμιστού. Η ίδια άλλωστε είχε καλέσει συγγενείς και φίλους να φέρουν «μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα!».

Αμέσως μετά οι Κρητικοί καλλιτέχνες Νικομανώλης Νύκταρης και Γρηγόρης Σαμόλης τραγούδησαν για τον αδικοχαμένο Νικήτα.

Ο Νικήτας έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

