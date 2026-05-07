Το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του καλύτερού του φίλου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου θα πουν σήμερα – κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – φίλοι και συγγενείς.

Η κηδεία του Νικήτα θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας.

Η οικογένεια ζήτησε από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα.

«Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο Νικήτας Γεμιστός, γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, δολοφονήθηκε ανήμερα των 21ων γενεθλίων του.

Στο μεταξύ σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν χθες στο σπίτι της οικογένειας του Νικήτα όταν έφτασε η σορός του 21χρονου.

Οι γονείς και τα αδέλφια του, υποβασταζόμενοι, έκλαιγαν πάνω από το φέρετρο, στο οποίο ο Νικήτας ήταν ντυμένος γαμπρός.

«Παιδί μου, δε σε γλίτωσα», φώναζε ο πατέρας του.

Συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας για να τη στηρίξουν. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα της αδελφής του 21χρονου.

«Εγώ σ’ αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω», έγραψε

Η στιγμή της στυγνής δολοφονίας

Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έχει καταγραφεί από βίντεο και αποτυπώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο την πράξη του 54χρονου.

Ο 54χρονος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του. Όταν είδε το αυτοκίνητο του Νικήτα, το εμβόλισε και το ακινητοποίησε. Οι δύο οδηγοί βγήκαν έξω με τον νεαρό να κάνει κάποια βήματα πιο μπροστά βλέποντας τον δράστη.

Ο 54χρονος τράβηξε το περίστροφο και το θύμα έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλωτσήσει το χέρι του που κρατούσε το όπλο για να αμυνθεί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει κι ο δράστης τον πυροβόλησε εν ψυχρώ έξι φορές, αδειάζοντας το 38άρι περίστροφο του πάνω του, ενώ τον πυροβόλησε στην πλάτη ακόμα και όταν είχε πέσει αιμόφυρτος στο δρόμο. Στην συνέχεια άρχισε να τον κλωτσάει.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο, εξαιτίας του φόβου βεντέτας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου του από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται, στο Δικαστικό Μέγαρο για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Σε αντίθεση με ό,τι προβλέπεται συνήθως σε ανάλογες υποθέσεις, εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν οι ίδιοι στο Αστυνομικό Μέγαρο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της δίωξης.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, λόγω ανησυχιών για πιθανές πράξεις αντεκδίκησης.

Στον 54χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου για συνέργεια στην δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) ενώ και οι δυο δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Οι προηγούμενες επιθέσεις και οι καταγγελίες

Η οικογένεια του 21χρονου υποστήριζε εδώ και καιρό ότι φοβόταν για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να επιτεθεί στον Νικήτα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Στις 24 Ιουλίου 2024, η οικογένεια Γεμιστού είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, αναφέροντας ότι τόσο ο Κώστας Παρασύρης όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του 21χρονου.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου 2024, ο Νικήτας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Κώστας Παρασύρης, φορώντας κουκούλα, πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και τον χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχει.

Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο.

Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε, ο 54χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας.

Τότε του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα.

Στον 54χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Το μοιραίο τροχαίο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και πάλι η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου του 2023 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου Παρασύρη.

Αυτό το τροχαίο ήταν η αιτία του φονικού αφού ο πατέρας του Γιώργου, Κωνσταντίνος θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον Νικήτα ο οποίος τότε οδηγούσε το όχημα που εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου 2023 στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή του Παγκρήτιου Σταδίου στο Ηράκλειο.

Το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας Γεμιστός και συνοδηγός ήταν ο Γιώργος Παρασύρης, κινούνταν με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και στη συνέχεια καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει τότε το φως της δημοσιότητας, ο νεαρός οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 17χρονος συνοδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο Γιώργος Παρασύρης νοσηλεύτηκε για 19 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του στις 8 Νοεμβρίου 2023.

