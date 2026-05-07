Ο Τσίπρας «φουλάρει τις μηχανές» – Πυρετός διεργασιών στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε εντατικούς ρυθμούς κινείται πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέλεξε την Πρωτομαγιά ως έναν πρώτο σταθμό, και μάλιστα με έντονο συμβολισμό, στην πορεία ίδρυσης και επισημοποίησης του κόμματός του, με τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου.

Πλέον τρέχουν οι επαφές, επικοινωνίες, συναντήσεις με πρόσωπα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα, ενώ προετοιμάζονται και τα επόμενα κείμενα, η ιδρυτική διακήρυξη και το πλήρες πρόγραμμα – αυτά όμως όταν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Πιθανότατα ο Μάιος θα κυλήσει με τα ζητήματα της στελέχωσης και των ιδρυτικών κειμένων σε πρώτο πλάνο και το χρονόμετρο θα αρχίσει να μετρά τον Ιούνιο. Πάντως, στα μέσα του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθεί κανονικά η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου (θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά). Η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Διάσκεψη αυτή τη φορά θα γίνει στην Κύπρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας πλέον δηλώνει δυναμικά παρών στο προσκήνιο με συνεντεύξεις και παρεμβάσεις αλλά και με το μανιφέστο για τη σύγκλιση της Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας, ενώ ο ίδιος στέλνει διαρκώς μηνύματα πως το κόμμα «έρχεται».

Η αίσθηση λοιπόν ότι το κόμμα πλέον δεν είναι μια άσκηση επί χάρτου, αλλά «ζυγώνει», καθώς και οι εκτιμήσεις πολλών ότι ο Τσίπρας, και όχι ο Ανδρουλάκης, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις να είναι το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη, ήδη καθιστούν το εγχείρημα πόλο έλξης, με αποτέλεσμα το τηλέφωνο του πρώην πρωθυπουργού να χτυπά ασταμάτητα, όπως γλαφυρά περιγράφουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα παραδέχονται ότι οι «μηχανές» λειτουργούν στο φουλ όσον αφορά στα άτομα και μιλούν κυρίως για πρόσωπα που δεν είναι γνωστά, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός τα έχει εντοπίσει στο πλαίσιο των επισκέψεών του στις διάφορες πόλεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «Ιθάκης». Άλλωστε είναι το «νέο αίμα» που θέλει να αναδείξει σε πρώτο πλάνο ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να συνδυαστεί η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και στελέχη από τον πολιτικό στίβο, και δη από το ΠΑΣΟΚ, που έχουν προσεγγίσει το υπό διαμόρφωση κόμμα, όπως ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο Αντώνης Σαουλίδης και η Άννα Παπαδοπούλου.

Έχει εδώ και καιρό διαμορφωθεί ένα βασικό επιτελείο στενών συνεργατών, που αποτελείται καταρχάς από τα πρόσωπα με τα οποία ο Τσίπρας ξεκίνησε να φτιάξει το Ινστιτούτο (Μιχάλης Καλογήρου, Γιάννα Πεπέ, Ανδρέας Μπούσιος), στο οποίο προστέθηκαν μετά το σήμα εκκίνησης του νέου κόμματος οι Γιώργος Βασιλειάδης, Γρηγόρης Θεοδωράκης και Στέλιος Αποστόλου. Με πιο πρόσφατη προσθήκη τη Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία ανέλαβε υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ινστιτούτου και προσωρινά εκτελεί και χρέη εκπροσώπου Τύπου μέχρι να φανεί αν θα αλλάξει ή όχι.

Σαφώς, οι πόρτες δεν είναι κλειστές για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον μιλάμε για κατά μόνας «προσχωρήσεις», χωρίς «ρεζερβέ», χωρίς συμφωνίες και «προκρατήσεις» αξιωμάτων και θέσεων.

ΣΥΡΙΖΑ: Κύμα φυγής προς Τσίπρα

Εδώ υπάρχει ωστόσο η ιδιαιτερότητα ότι ο «μισός» ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μετακινηθεί προς το νέο κόμμα.

Ανεξαρτήτως του τι θέλει και του τι θα κάνει τελικά ο Τσίπρας, άμεσα ή και πιο μακροπρόθεσμα, σε σχέση με το στελεχικό δυναμικό συριζικής προέλευσης (πόσους θα πάρει, πότε κ.λπ.) – το μήνυμα από αυτή την πλευρά είναι ότι δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά άλλου κόμματος –, στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρετός διεργασιών για το ποια θα είναι η στρατηγική μέχρι και κυρίως αφού ο Τσίπρας ανακοινώσει το νέο κόμμα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου ο αναβρασμός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έχει ενταθεί:

– Καταγράφονται «κεντρόφυγες» δυνάμεις, καθώς συνεχώς προστίθενται βουλευτές που δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα (χωρίς να παραιτούνται ακόμα). Τελευταίο «περιστατικό» ο Ηρακλειώτης βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος δήλωσε με μια σχετική βεβαιότητα ότι θα πάει στο κόμμα Τσίπρα, κι εκτίμησε πως μια λύση θα ήταν η αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

– Αυξάνεται η πίεση στον Σωκράτη Φάμελλο να επιδιώξει μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να βρεθεί ο τρόπος για τη σύγκλιση. Μάλιστα, από τα στελέχη που τοποθετήθηκαν δημόσια τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου, ο Στέργιος Καλπάκης, γραμματέας της Κ.Ε., ήταν ξεκάθαρος. Σημείωσε πως «το μπαλάκι πέφτει στο γήπεδο του Φάμελλου» και πως «δεν θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα», αλλά «θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε έναν χώρο. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από έναν χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελλος συγκεκριμένα έχει πει ότι θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση». Σε ανάλογο μήκος κύματος, υπέρ ενός ενιαίου ψηφοδελτίου και όχι δύο ξεχωριστών, τοποθετήθηκε και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Σ. Φάμελλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

«Ενιαίο» ψηφοδέλτιο, όχι χωριστά

Με άλλα λόγια, δεν γίνεται λόγος πλέον για «κοινό ψηφοδέλτιο» στο οποίο συμπράττουν αυτόνομες δυνάμεις, αλλά για «ενιαίο ψηφοδέλτιο». Κάτι που κουμπώνει με την «υποσημείωση» του μανιφέστου Τσίπρα περί «ενιαίας παράταξης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά τελεί υπό πίεση προκειμένου να λάβει αποφάσεις σε σχέση με τη στρατηγική της «επόμενης μέρας», η οποία φαίνεται πως θα αξιοποιεί την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για «μια μεγάλη διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης» με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, ώστε «στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη Δεξιά». Σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος, ο Μάιος θα είναι μήνας ζυμώσεων, συζητήσεων και αποφάσεων.

Στο μεταξύ, την ώρα που από την πλευρά της μειοψηφίας ασκούνται πιέσεις για τη συνεδρίαση των οργάνων (π.χ. Νίκος Παππάς), από την πλειοψηφία λέγεται ότι η υπάρχει η ψηφισμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, της οποίας η απόφαση είναι υπό υλοποίηση, επομένως δεν υπάρχει ανάγκη να συνεδριάσουν τα όργανα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος δεν έχει μιλήσει μετά τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου, αναμένεται αύριο να παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ημερησίας.

