ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 10:23
Στο νοσοκομείο η Μπόνι Τάιλερ – Υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας μεταφέρθηκε η Μπόνι Τάιλερ όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» φέρεται να υπέστη διάτρηση εντέρου έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και πλέον αναρρώνει.

«Λυπούμαστε πολύ που ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στη Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός της.

Παρά την περιπέτεια υγείας της, η ευρωπαϊκή περιοδεία της η οποία είναι προγραμματισμένη προς το τέλος της χρονιάς, αναμένεται να πραγματοποιηθεί, μέχρι στιγμής.

