Στο νοσοκομείο η Μπόνι Τάιλερ – Υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας μεταφέρθηκε η Μπόνι Τάιλερ όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» φέρεται να υπέστη διάτρηση εντέρου έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και πλέον αναρρώνει.

«Λυπούμαστε πολύ που ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στη Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός της.

Bonnie Tyler has undergone emergency bowel surgery after being rushed to hospital in Portugal https://t.co/FV9CWwmLcA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026

Παρά την περιπέτεια υγείας της, η ευρωπαϊκή περιοδεία της η οποία είναι προγραμματισμένη προς το τέλος της χρονιάς, αναμένεται να πραγματοποιηθεί, μέχρι στιγμής.

Διαβάστε επίσης:

Τζέιν Φόντα: Το συγκινητικό αντίο στον Τεντ Τέρνερ – «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά»

Μιχάλης Ρακιντζής για τη συμμετοχή του στη Eurovision: «Εννοείται πως δεν θα το ξαναέκανα» (Video)

Γιάννης Κότσιρας: «Σε όλα τα τραγούδια μου υπάρχουν στιγμές της οικογένειάς μου»



