«Impunity»: Σεμπάστιαν Σταν και Άνα ντε Άρμας σε έναν λαβύρινθο συνωμοσίας

Στο κατασκοπευτικό θρίλερ «Impunity» υπό την υπογραφή του βραβευμένου Χιλιανού σκηνοθέτη Φελίπε Γκαλβέζ θα πρωταγωνιστήσουν ο Σεμπάστιαν Σταν και η Άνα ντε Άρμας.

Η ταινία, τα γυρίσματα της οποίας θα πραγματοποιηθούν στη Χιλή, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, στα αγγλικά και τα ισπανικά, εξελίσσεται με φόντο μία από τις σημαντικότερες νομικές υποθέσεις του 20ού αιώνα: τη σύλληψη του Αουγκούστο Πινοσέτ στο Λονδίνο το 1998.

Ήταν η πρώτη φορά που ένας πρώην δικτάτορας κινδύνευσε να χάσει την ασυλία του και να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη εκτός των συνόρων της χώρας του.

«Καθώς δύο μυστικές επιχειρήσεις εξελίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες, ένας μισθοφόρος που έχει προσληφθεί από μια ΜΚΟ και ένας Χιλιανός απεσταλμένος παγιδεύονται σε έναν λαβύρινθο συνωμοσιών, προδοσίας και γεωπολιτικών ελιγμών. Σύντομα θα ανακαλύψουν, με βαρύ προσωπικό τίμημα, πως η πραγματική μάχη για τη δικαιοσύνη δεν δίνεται στις δικαστικές αίθουσες, αλλά στο σκοτάδι των σκιών» σύμφωνα με τη σύνοψη.

Sebastian Stan, Ana de Armas to Star in Felipe Gálvez's Espionage Thriller 'Impunity,' Pathé Launches Hot Package at Cannes (EXCLUSIVE) https://t.co/GiHLWmnlZC — Variety (@Variety) May 5, 2026

«Μεγάλωσα ακούγοντας μισοτελειωμένες ιστορίες, συζητήσεις που τις έκοβε ο φόβος», δήλωσε ο Γκαλβέζ, μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του λατινοαμερικάνικου κινηματογράφου, του οποίου η πιο πρόσφατη ταινία, «The Settlers», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες το 2023, στο τμήμα Un Certain Regard.

«Με το ”Impunity”, θέλω να εξερευνήσω τις σελίδες που σβήστηκαν από την ιστορία μας, χρησιμοποιώντας τους κώδικες του κατασκοπευτικού είδους, όχι για να υμνήσω τις συνωμοσίες, αλλά για να αποκαλύψω πώς η ίδια η δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, να καθυστερήσει και να μετατραπεί σε θέαμα», συμπλήρωσε.

Το φιλόδοξο φιλμ θα βασίζεται στο βιβλίο «38 Londres Street» του διακεκριμένου νομικού και συγγραφέα μπεστ σέλερ Φιλίπ Σαντς το οποίο εξερευνά μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις διεθνούς ποινικού δικαίου μετά τη Δίκη της Νυρεμβέργης.

Σύμφωνα με το Variety, oι δύο πρωταγωνιστές θα συμμετέχουν και ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Μάλιστα, καθώς ο χαρακτήρας του Σταν μιλάει ισπανικά κατά τη διάρκεια της ταινίας, ο ηθοποιός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας.

