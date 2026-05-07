search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:19
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.05.2026 11:06

«Impunity»: Σεμπάστιαν Σταν και Άνα ντε Άρμας σε έναν λαβύρινθο συνωμοσίας

07.05.2026 11:06
ana_de_armas-sebastian_stan-new

Στο κατασκοπευτικό θρίλερ «Impunity» υπό την υπογραφή του βραβευμένου Χιλιανού σκηνοθέτη Φελίπε Γκαλβέζ θα πρωταγωνιστήσουν ο Σεμπάστιαν Σταν και η Άνα ντε Άρμας.

Η ταινία, τα γυρίσματα της οποίας θα πραγματοποιηθούν στη Χιλή, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, στα αγγλικά και τα ισπανικά, εξελίσσεται με φόντο μία από τις σημαντικότερες νομικές υποθέσεις του 20ού αιώνα: τη σύλληψη του Αουγκούστο Πινοσέτ στο Λονδίνο το 1998.

Ήταν η πρώτη φορά που ένας πρώην δικτάτορας κινδύνευσε να χάσει την ασυλία του και να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη εκτός των συνόρων της χώρας του.

«Καθώς δύο μυστικές επιχειρήσεις εξελίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες, ένας μισθοφόρος που έχει προσληφθεί από μια ΜΚΟ και ένας Χιλιανός απεσταλμένος παγιδεύονται σε έναν λαβύρινθο συνωμοσιών, προδοσίας και γεωπολιτικών ελιγμών. Σύντομα θα ανακαλύψουν, με βαρύ προσωπικό τίμημα, πως η πραγματική μάχη για τη δικαιοσύνη δεν δίνεται στις δικαστικές αίθουσες, αλλά στο σκοτάδι των σκιών» σύμφωνα με τη σύνοψη.

«Μεγάλωσα ακούγοντας μισοτελειωμένες ιστορίες, συζητήσεις που τις έκοβε ο φόβος», δήλωσε ο Γκαλβέζ, μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του λατινοαμερικάνικου κινηματογράφου, του οποίου η πιο πρόσφατη ταινία, «The Settlers», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες το 2023, στο τμήμα Un Certain Regard.

«Με το ”Impunity”, θέλω να εξερευνήσω τις σελίδες που σβήστηκαν από την ιστορία μας, χρησιμοποιώντας τους κώδικες του κατασκοπευτικού είδους, όχι για να υμνήσω τις συνωμοσίες, αλλά για να αποκαλύψω πώς η ίδια η δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, να καθυστερήσει και να μετατραπεί σε θέαμα», συμπλήρωσε.

Το φιλόδοξο φιλμ θα βασίζεται στο βιβλίο «38 Londres Street» του διακεκριμένου νομικού και συγγραφέα μπεστ σέλερ Φιλίπ Σαντς το οποίο εξερευνά μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις διεθνούς ποινικού δικαίου μετά τη Δίκη της Νυρεμβέργης.

Σύμφωνα με το Variety, oι δύο πρωταγωνιστές θα συμμετέχουν και ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Μάλιστα, καθώς ο χαρακτήρας του Σταν μιλάει ισπανικά κατά τη διάρκεια της ταινίας, ο ηθοποιός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας.

Διαβάστε επίσης:

Κάιλι Μινόγκ: Η ζωή πίσω από τα φώτα στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix – Καθηλωτικό το πρώτο τρέιλερ (Video)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, κωμωδία και «Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ» με Χιου Τζάκμαν (Videos)

Κριτική ταινίας: «Hokum» – Τα φαντάσματα κρύβονται μέσα μας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leoforeio athina 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε λεωφορείο στο Μαρούσι -Άνδρας με λάμες από ψαλίδι, φώναζε και έβριζε

MITSOTAKIS_KO_ND_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής – Όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια (Video)

aysralia-gigandio-kalamari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Βρήκαν» γιγάντιο καλαμάρι χωρίς… να το δουν ποτέ, μέσω… DNA στο νερό

public_tickets_adv
ADVERTORIAL

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση

arni_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έσφαξε… αρνί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:18
leoforeio athina 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε λεωφορείο στο Μαρούσι -Άνδρας με λάμες από ψαλίδι, φώναζε και έβριζε

MITSOTAKIS_KO_ND_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής – Όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια (Video)

aysralia-gigandio-kalamari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Βρήκαν» γιγάντιο καλαμάρι χωρίς… να το δουν ποτέ, μέσω… DNA στο νερό

1 / 3