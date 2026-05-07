Θεσσαλονίκη: Έσφαξε… αρνί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Για θανάτωση ζώου εκτροφής συνελήφθη 48χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, καθώς εντοπίστηκε, χθες το πρωί, να σφάζει και να τεμαχίζει αρνί μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, σε περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια δημοτική Αρχή, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο 48χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλονιά: Στο νοσοκομείο 4χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα στο λιμάνι

Ασπρόπυργος: 12χρονος με πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Ryanair: Την Παρασκευή (8/5) οι επίσημες ανακοινώσεις για το αεροδρόμιο «Μακεδονία»