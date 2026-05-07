«Το Εθνικό Πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας. Στόχος μας δεν είναι μόνο να αυξήσουμε τις εξετάσεις πρόληψης, αλλά να δημιουργήσουμε ένα νέο οικοσύστημα υγείας με επίκεντρο την πρόληψη σε όλα τα στάδια της ζωής».

Τα παραπάνω τόνισε στην ομιλία της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην εκδήλωση που φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Promoting Early Detection for Better Cardiovascular Outcomes: Aiming for comprehensive health check programmes across Europe», σήμερα Πέμπτη 7 Μαΐου.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Καρδιαγγειακή Υγεία (EACH).

Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ελλάδα πρωτοστατεί πλέον στην Ευρώπη στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, εφαρμόζοντας ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα εθνικά προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.

Μάλιστα η ελληνική εμπειρία αναδεικνύεται ήδη ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ολοένα και περισσότερες χώρες να υιοθετούν αντίστοιχες πολιτικές που δίνουν έμφαση στην πρόληψη, τη δημόσια υγεία και τη μείωση των ανισοτήτων.

Πρώτα σε θνησιμότητα τα καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ

Κατά τη διαδικτυακή παρέμβασή της, η κ Αγαπηδάκη, παρουσίασε την πρωτοπόρα μεταρρύθμιση και αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας των πολιτών. Επεσήμανε δε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών μπορεί να προληφθεί μέσω οργανωμένων πολιτικών δημόσιας υγείας.

«Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση με συγκεκριμένες δράσεις. Για δεκαετίες, το σύστημα υγείας μας – όπως και πολλά άλλα στην Ευρώπη – βασίστηκε κυρίως στη νοσοκομειακή περίθαλψη και στην αντιμετώπιση της νόσου αφού αυτή εκδηλωθεί. Η πρόληψη παρέμενε αποσπασματική και συχνά εξαρτημένη από την πρωτοβουλία του κάθε πολίτη, την οικονομική δυνατότητα ή την πρόσβαση σε μεγάλα αστικά κέντρα», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

«Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν διαθέτουμε τη γνώση ή τα επιστημονικά εργαλεία. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορούμε να οργανώσουμε τα συστήματα υγείας μας έτσι ώστε η πρόληψη να φτάνει σε όλους τους πολίτες με τρόπο έγκαιρο, ισότιμο και αποτελεσματικό», δήλωσε.

Πάνω από έξι εκατομμύρια πολίτες στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο παρέχει δωρεάν και οργανωμένη πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής ή γεωγραφικής κατάστασης, επεσήμανε ότι «ήδη, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά και για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων».

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανέδειξε ως κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχία των πολιτικών πρόληψης τη σταθερή πολιτική βούληση, τη διατομεακή συνεργασία, τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και τη συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Όπως σημείωσε, μάλιστα, χαρακτηριστικά «τα προγράμματα πρόληψης δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζονται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ισχυρές υποδομές και διαρκή υποστήριξη».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ Αγαπηδάκη τόνισε ότι η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα καρδιαγγειακά νοσήματα δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και για την οικοδόμηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου πρόληψης και δημόσιας υγείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

