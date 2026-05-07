Ο Έλον Μασκ, που πριν από λίγους μήνες επιτίθετο δημόσια στην Anthropic, τώρα κάνει συμφωνία μαζί της μέσω της SpaceX, όπως επισημαίνει το Axios.

Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία του Μασκ θα διαθέσει στην Anthropic τεράστια υπολογιστική ισχύ, σε μια περίοδο που η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης εξαρτάται όλο και περισσότερο από το ποιος έχει πρόσβαση στα ισχυρότερα κέντρα δεδομένων.

Η συμφωνία έχει διπλή σημασία. Από τη μία, η Anthropic, δημιουργός του Claude, χρειάζεται επειγόντως περισσότερη υποδομή για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Από την άλλη, ο Μασκ μετατρέπει αχρησιμοποίητη υπολογιστική ισχύ σε έσοδα για τη SpaceX, λίγο πριν από την αναμενόμενη δημόσια εγγραφή της εταιρείας.

Από την επίθεση στη συνεργασία

Η αλλαγή στάσης του Μασκ είναι εντυπωσιακή. Τον Φεβρουάριο είχε χαρακτηρίσει την Anthropic «misanthropic» στο X, παίζοντας ειρωνικά με το όνομά της. Τρεις μήνες μετά, όμως, δηλώνει ότι εντυπωσιάστηκε από συνάντηση με ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

Your AI hates Whites & Asians, especially Chinese, heterosexuals and men.



This is misanthropic and evil. Fix it.



Frankly, I don’t think there is anything you can do to escape the inevitable irony of Anthropic ending up being Misanthropic. You were doomed to this fate when you… — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2026

Η μεταστροφή δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι συμμαχίες στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εκεί όπου χθες υπήρχαν επιθέσεις, σήμερα μπορεί να υπάρξει συνεργασία, αν αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς.

Γιατί η Anthropic χρειάζεται τη SpaceX

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Anthropic αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη υπολογιστικής ισχύος. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η Anthropic είδε 80πλάσια ετήσια αύξηση σε έσοδα και χρήση, ενώ είχε προετοιμαστεί για μόλις 10πλάσια αύξηση.

H ζήτηση για τις υπηρεσίες της αυξήθηκε πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενε. Αυτό οδήγησε σε περιορισμούς χρήσης, που προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε πελάτες και χρήστες.

Τα γραφεία της SpaceX

Σε αυτό το σημείο μπαίνει η SpaceX. Η εταιρεία θα διαθέσει στην Anthropic ολόκληρη τη δυναμικότητα του κέντρου δεδομένων Colossus 1, που αντιστοιχεί σε πάνω από 300 μεγαβάτ νέας ισχύος και περισσότερες από 220.000 κάρτες γραφικών Nvidia.

Τι σημαίνει «υπολογιστική ισχύς» στην AI

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η υπολογιστική ισχύς είναι το καύσιμο. Χρειάζεται για να εκπαιδεύονται μεγάλα μοντέλα, αλλά και για να απαντούν καθημερινά σε εκατομμύρια ερωτήσεις.

Δεν αρκεί μια εταιρεία να έχει καλό λογισμικό ή έξυπνους ερευνητές. Χρειάζεται πρόσβαση σε τεράστια κέντρα δεδομένων, ειδικά τσιπ και αρκετή ενέργεια για να λειτουργούν όλα αυτά. Γι’ αυτό και οι μεγάλες συμφωνίες για υποδομές έχουν γίνει πλέον εξίσου σημαντικές με τα ίδια τα μοντέλα AI.

Η κόντρα με τον Σαμ Άλτμαν

Η συμφωνία έχει και έντονο παρασκήνιο. Ο Μασκ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την OpenAI, την εταιρεία που συνίδρυσε και η οποία σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η OpenAI είναι επίσης βασικός ανταγωνιστής της Anthropic. Έτσι, η συνεργασία Μασκ – Anthropic έχει και μια προφανή στρατηγική διάσταση: και οι δύο πλευρές έχουν απέναντί τους τον ίδιο μεγάλο αντίπαλο, τον Σαμ Άλτμαν.

O Σαμ Άλτμαν

Όπως το περιέγραψε χαρακτηριστικά αναλυτής της τεχνολογικής αγοράς στο X, ο εχθρός του Μασκ είναι ο Άλτμαν, ο εχθρός του Αμοντέι είναι επίσης ο Άλτμαν — άρα ο «εχθρός του εχθρού» μπορεί να γίνει συνεργάτης στην υπολογιστική ισχύ.

Anthropic just signed for all of SpaceX’s Colossus 1 capacity



300+ MW, 220,000 NVIDIA GPUs, online within the month



Elon’s enemy is Sam. Dario’s enemy is Sam. Enemy of my enemy is a compute partner



OpenAI just got squeezed from both sides of the frontier lab map https://t.co/HQqOEWpQ2d — Ben Pouladian (@benitoz) May 6, 2026

Γιατί συμφέρει οικονομικά τον Μασκ

Η συμφωνία δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού. Είναι και καθαρό επιχειρηματικό deal.

Σύμφωνα με το Axios, η xAI του Μασκ δεν αξιοποιεί πλήρως τη διαθέσιμη υποδομή της. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μασκ επένδυσε πολύ γρήγορα και πολύ επιθετικά σε κέντρα δεδομένων, όμως η ζήτηση για το Grok δεν μεγάλωσε αρκετά ώστε να καλύψει όλη αυτή τη δυναμικότητα.

Με τη συμφωνία, η SpaceX μπορεί να μετατρέψει ένα ακριβό και εν μέρει ανενεργό περιουσιακό στοιχείο σε πηγή εσόδων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η εταιρεία αναμένεται να κινηθεί προς δημόσια εγγραφή τον Ιούνιο.

Αντί να εμφανίσει αχρησιμοποίητη υποδομή, η SpaceX μπορεί να παρουσιάσει την Anthropic ως μεγάλο πελάτη.

Τι δείχνει η συμφωνία για το μέλλον της AI

Η συνεργασία Μασκ – Anthropic δείχνει ότι ο πόλεμος της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν κρίνεται μόνο στα καλύτερα μοντέλα ή στα πιο έξυπνα chatbots. Κρίνεται και στις υποδομές: ποιος έχει αρκετά τσιπ, αρκετά κέντρα δεδομένων και αρκετή ενέργεια για να αντέξει την έκρηξη της ζήτησης.

Η Anthropic έχει τα χρήματα και τη ζήτηση. Ο Μασκ έχει την υπολογιστική ισχύ που περισσεύει. Και οι δύο έχουν λόγο να πιέσουν την OpenAI.

