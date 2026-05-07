Μυτιλήνη: Ξεγέλασαν 85χρονη και της πήραν 280.000 ευρώ σε μετρητά και κόσμήματα

Εξιχνιάστηκε υπόθεση σοβαρής απάτης με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Μυτιλήνη όπου επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την 85χρονη το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις Έλληνες ηλικίας 22, 23 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία, ενώ στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα που παραμένουν άγνωστα.

Η απάτη, σύμφωνα με το stonisi διαπράχθηκε περίπου πριν από δύο εβδομάδες, όταν δύο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία της και κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, τοποθετώντας τα σε σακούλα κοντά στην κεντρική είσοδο του διαμερίσματός της.

Η ηλικιωμένη άφησε στο σημείο το ποσό των 80.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται περίπου στις 200.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από τους δράστες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος, με τη συνδρομή του 23χρονου, παρέλαβε τη σακούλα από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί, ενώ οι δύο τους διέφυγαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντικό μέρος των κλοπιμαίων κοσμημάτων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 6.300 ευρώ.

