Χαμόγελα και πηγαδάκια λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Περίσσεψαν τα χαμόγελα και οι αβρότητες μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών λίγο πριν ξεκινήσει, στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα λόγω και της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας για το κυβερνών κόμμα.

Και μπορεί να γινόταν λόγος για έκφραση… γκρίνιας από τους βουλευτές, ωστόσο το κλίμα στα έδρανα ήταν ιδιαίτερα χαλαρό, με υπουργούς και βουλευτές να συνομιλούν μεταξύ τους, να φωτογραφίζονται και να ανταλλάσσουν χειραψίες.

Δεν έλειψαν τα πηγαδάκια στους διαδρόμους, ενώ αρκετοί βουλευτές πλησίασαν τον πρωθυπουργό για σύντομη συζήτηση πριν από την έναρξη.

Πάντως, η γκρίνια περιορίστηκε σε… καρφάκια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους βουλευτές… κοσμιότητα.

