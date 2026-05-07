Στην έκθεση «EROS» της Creaid, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στον «Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», βρέθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προχωρώντας σε μια συγκινητική αποκάλυψη για τους γονείς της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε πως τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας της πέθαναν από καρκίνο, τονίζοντας πως «θα είμαι εδώ για να στηρίξω τη χώρα που ζω τώρα, τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη χώρα και τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τα παιδιά».

Εν συνεχεία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την αγάπη της για τους Έλληνες, υπογραμμίζοντας πως «ήταν η τιμή της ζωής μου να με υποδέχονται τόσο θερμά και με φιλοξενία.

Οι άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια τους για δείπνο και με έκαναν να νιώσω πολύ ευπρόσδεκτη», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πρόεδρο της Creaid, Μαρίνα Βερνίκου, τονίζοντας πως η έκθεση «ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός για ένα καταπληκτικό σκοπό», αφού τα έσοδα από την 8η φιλανθρωπική δημοπρασία συλλεκτικών έργων τέχνης διατεθούν για την αγορά σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού για το αντικαρκινικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

