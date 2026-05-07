search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.05.2026 11:06

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η συγκινητική αποκάλυψη για τους γονείς της

07.05.2026 11:06
kimberly

Στην έκθεση «EROS» της Creaid, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στον «Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», βρέθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προχωρώντας σε μια συγκινητική αποκάλυψη για τους γονείς της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε πως τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας της πέθαναν από καρκίνο, τονίζοντας πως «θα είμαι εδώ για να στηρίξω τη χώρα που ζω τώρα, τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη χώρα και τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τα παιδιά».

Εν συνεχεία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την αγάπη της για τους Έλληνες, υπογραμμίζοντας πως «ήταν η τιμή της ζωής μου να με υποδέχονται τόσο θερμά και με φιλοξενία.

Οι άνθρωποι με κάλεσαν στα σπίτια τους για δείπνο και με έκαναν να νιώσω πολύ ευπρόσδεκτη», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την πρόεδρο της Creaid, Μαρίνα Βερνίκου, τονίζοντας πως η έκθεση «ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός για ένα καταπληκτικό σκοπό», αφού τα έσοδα από την 8η φιλανθρωπική δημοπρασία συλλεκτικών έργων τέχνης διατεθούν για την αγορά σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού για το αντικαρκινικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

Διαβάστε επίσης

Απών (πάλι…) ο Δένδιας

Η εξαφάνιση της Φωτεινής Αραμπατζή

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-giannias-new
LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννιάς: Κατήγγειλε παρενόχληση από γνωστό δημοσιογράφο – «Με έπαιρνε τηλέφωνο και αυνανιζόταν» (Video)

leoforeio athina 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε λεωφορείο στο Μαρούσι -Άνδρας με λάμες από ψαλίδι, φώναζε και έβριζε

MITSOTAKIS_KO_ND_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής – Όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια (Video)

aysralia-gigandio-kalamari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Βρήκαν» γιγάντιο καλαμάρι χωρίς… να το δουν ποτέ, μέσω… DNA στο νερό

public_tickets_adv
ADVERTORIAL

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:20
giorgos-giannias-new
LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννιάς: Κατήγγειλε παρενόχληση από γνωστό δημοσιογράφο – «Με έπαιρνε τηλέφωνο και αυνανιζόταν» (Video)

leoforeio athina 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε λεωφορείο στο Μαρούσι -Άνδρας με λάμες από ψαλίδι, φώναζε και έβριζε

MITSOTAKIS_KO_ND_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής – Όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια (Video)

1 / 3