Η εξαφάνιση της Φωτεινής Αραμπατζή

Δεν ξέρω αν σας έλειψε και την αναζητάτε ή δεν θεωρείτε αξιοσημείωτη την απουσία της από την τρέχουσα πολιτική συζήτηση, αλλά η Φωτεινή Αραμπατζή έχει… εξαφανιστεί από το προσκήνιο.

Η «εξαφάνιση» αυτή δεν θα είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία εάν δεν αφορούσε μία πρώην υφυπουργό της ΝΔ, για την οποία η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ζητήσει να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για εμπλοκή της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – το αίτημα αφορούσε και στον τότε υπουργό Σπήλιο Λιβανό.

Η Φωτεινή λοιπόν, αρχικά είχε ταχθεί υπέρ της αποδοχής του αιτήματος αυτού. Δεν περίμενε καν την επίσημη απόφαση της ΝΔ.

Και έτσι βρέθηκε… οφσάιντ. Διότι είχε καταλάβει ότι αυτό που έλεγε η κυβέρνηση για τους βουλευτές (ναι στην άρση ασυλίας) θα το εφάρμοζε και για τους (πρώην) υπουργούς, που πάνε με το άρθρο 86.

Το κόμμα της όμως απέρριψε την ιδέα της προανακριτικής και έτσι έμεινε η Αραμπατζή εκτεθειμένη. Φυσικά τώρα δεν μπορεί να πάει κόντρα στην επίσημη κυβερνητική γραμμή – τουναντίον ο Λιβανός που εξαρχής ήταν αρνητικός, βγαίνει τώρα και τα… λαλάει.

Αλλά η Σερραία βουλευτής τι να πει; Ότι «βιάστηκα, αλλιώς τα είχα στο μυαλό μου και εν τέλει δεν είμαι κάνα κορόιδο να τρέχω σε προανακριτικές και δικαστικά συμβούλια»;

Διαβάστε επίσης

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Ο Βαρουφάκης, ο Γερμανός πρέσβης και η εικονική διαπραγμάτευση

Κόσμος και κοσμάκης θα μιλήσει στην Κ.Ο. της ΝΔ