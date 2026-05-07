Ο Βαρουφάκης, ο Γερμανός πρέσβης και η εικονική διαπραγμάτευση

Ως «σκυλί του πολέμου» χαρακτήρισε ο Γιάνης Βαρουφάκης τον πρώην πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, Πέτερ Σόοφ, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε, είχε κάνει εικονική διαπραγμάτευση το 2014, λίγο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές του 2015.

Μιλώντας στο Kontra Channel, ο Γιάνης Βαρουφάκης διηγήθηκε ότι «θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνηση μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν “σκυλί του πολέμου”, είχε έρθει με τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν το “θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο”».

Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο περισσότερο θα… κάνει την εμφάνισή του το 2015.

