Σαμαράς, Μπακογιάννη και Δένδιας στην τελετή αναγόρευσης του Βενιζέλου ως διδάκτορα της Νομικής

Ενδιαφέρουσες παρουσίες καταγράφηκαν στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου ως διδάκτορα της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρών ήταν η… μισή ΝΔ, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, που κάθισε δίπλα στον Νίκο Δένδια, αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη, που βρέθηκε στα Προπύλαια και δεν αντάλλαξε ούτε… βλέμμα με τον Σαμαρά.

Μάλιστα, πίσω από τους Δένδια και Σαμαρά θεάθηκε να κάθεται και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με τα φωτογραφικά καρέ να αποτυπώνουν και σχετικό πηγαδάκι.

Το παρών στην τελετή δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονται, επίσης μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης,, η Σοφία Ζαχαράκη, η Μιλένα Αποστολάκη, οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Πειραιώς Σεραφείμ, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, ο Τάσος Γιαννίτσης, η Ζέττα Μακρή, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και η πρύτανης του Παντείου Χριστίνα Κουλούρη.

Επίσης, παρόντες είναι η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Δαμανάκη, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Λίτσα Λιακούλη, ο Αθανάσιος Μαρτίνος.

Αν μη τι άλλο έδωσε τροφή για σκέψη η συγκεκριμένη εκδήλωση…

