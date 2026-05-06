search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 21:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 20:25

Σαμαράς, Μπακογιάννη και Δένδιας στην τελετή αναγόρευσης του Βενιζέλου ως διδάκτορα της Νομικής

06.05.2026 20:25
samaras mpakogianni 987- new

Ενδιαφέρουσες παρουσίες καταγράφηκαν στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου ως διδάκτορα της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρών ήταν η… μισή ΝΔ, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, που κάθισε δίπλα στον Νίκο Δένδια, αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη, που βρέθηκε στα Προπύλαια και δεν αντάλλαξε ούτε… βλέμμα με τον Σαμαρά.

Μάλιστα, πίσω από τους Δένδια και Σαμαρά θεάθηκε να κάθεται και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με τα φωτογραφικά καρέ να αποτυπώνουν και σχετικό πηγαδάκι.

Το παρών στην τελετή δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονται, επίσης μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης,, η Σοφία Ζαχαράκη, η Μιλένα Αποστολάκη, οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Πειραιώς Σεραφείμ, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, ο Τάσος Γιαννίτσης, η Ζέττα Μακρή, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και η πρύτανης του Παντείου Χριστίνα Κουλούρη.

Επίσης, παρόντες είναι η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Δαμανάκη, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Λίτσα Λιακούλη, ο Αθανάσιος Μαρτίνος.

Αν μη τι άλλο έδωσε τροφή για σκέψη η συγκεκριμένη εκδήλωση…

Διαβάστε επίσης:

Ηχηρή παρέμβαση Κοτζιά για τις… κομματικές μεταγραφές: Υπάρχει αριστερά χωρίς ηθική;

ΟΠΕΚΕΠΕ: Λανθασμένες κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι τρεις τούρτες της Ντόρας Μπακογιάννη για τα γενέθλιά της και το…. σσσοκολατάκι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras vartholomaios – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας – Τι συζήτησαν

Alaska
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα επιστημονική ανακάλυψη: Γιγαντιαία κατολίσθηση προκάλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία 

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ανέστειλε το σχέδιο για το Ορμούζ 50 ώρες αφότου το ανακοίνωσε

aeroplanoforo aeroskafos – new
ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Αμερικανικό F-18 χτύπησε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν

venizelos el aerodromio
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτο «καμπανάκι» για τον τουρισμό από το «Ελ. Βενιζέλος» – Ο πόλεμος φρενάρει την επιβατική κίνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

seismos ekklisaki
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθιακός: Η «ωρολογιακή βόμβα» των 136 ρηγμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 21:21
tsipras vartholomaios – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας – Τι συζήτησαν

Alaska
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέα επιστημονική ανακάλυψη: Γιγαντιαία κατολίσθηση προκάλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία 

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ανέστειλε το σχέδιο για το Ορμούζ 50 ώρες αφότου το ανακοίνωσε

1 / 3