Γιατί ο Τραμπ ανέστειλε το σχέδιο για το Ορμούζ 50 ώρες αφότου το ανακοίνωσε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση για την καθοδήγηση των ακινητοποιημένων εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα σταματήσει μόλις δύο ημέρες αφότου την ανακοίνωσε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το «Project Freedom» τη Δευτέρα θα ξεκινούσε μια προσπάθεια να ξεμπλοκάρει η κρίσιμη πλωτή οδός την οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Οι απειλές του Ιράν για τα πλοία που χρησιμοποιούν το στενό – μέσω του οποίου ρέει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου – έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου και φόβους για την παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, 50 ώρες αργότερα, ο πρόεδρος δημοσίευσε ότι η αποστολή αναβάλλεται «για μικρό χρονικό διάστημα».

Η απόφασή του ελήφθη την ίδια ημέρα που ο υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «ηγούνται με δύναμη, σαφήνεια και σκοπό προς όφελος ολόκληρου του κόσμου».

Το BBC Verify συνέταξε ένα χρονοδιάγραμμα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του «Project Freedom».

Κυριακή – Ο Τραμπ ανακοινώνει το «Σχέδιο Ελευθερία»

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», δημοσίευσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social στις 9.35 μ.μ. BST (8.35 μ.μ. GMT).

«Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό».

Σύμφωνα με τον ναυτιλιακό σύνδεσμο της Βαλτικής και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συμβουλίου, περίπου 1.000 πλοία με περίπου 20.000 ναυτικούς βρίσκονται επί του παρόντος εγκλωβισμένα στην περιοχή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η «ανθρωπιστική χειρονομία» θα ξεκινήσει «το πρωί της Δευτέρας ώρα Μέσης Ανατολής».

«Έχω πλήρη επίγνωση ότι οι Εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», πρόσθεσε.

Δευτέρα – Δύο πλοία φέρεται να περνούν από το στενό

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (Centcom) δημοσίευσε ότι οι δυνάμεις της «θα αρχίσουν να υποστηρίζουν το Project Freedom, 4 Μαΐου, για την αποκατάσταση της ελευθερίας πλοήγησης για την εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ».

Η Centcom δήλωσε ότι το «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας και 15.000 άτομα προσωπικό.

Σύμφωνα με την UKMTO – την επιχείρηση του βρετανικού στρατού που παρακολουθεί απειλές για τη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή – οι ΗΠΑ συμβούλευαν τα πλοία να διέλθουν από μια «ζώνη ασφαλείας» στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Αργότερα την ίδια ημέρα, η Centcom δημοσίευσε: «Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους».

Και σύμφωνα με τον Τραμπ, κατά την πρώτη ημέρα της επιχείρησης, ο αμερικανικός στρατός έπληξε επτά ιρανικά «γρήγορα σκάφη» στο στενό – ένας ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε στρατιωτικές πηγές που ανέφεραν ότι δύο μικρά φορτηγά πλοία χτυπήθηκαν σκοτώνοντας πέντε πολίτες.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με την Adnoc – την κρατική πετρελαϊκή τους εταιρεία – χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ και η Νότια Κορέα ανέφερε μια έκρηξη σε ένα από τα πλοία της που ήταν αγκυροβολημένο ακριβώς στα ανοιχτά των ΗΑΕ.

Μια πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στο πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζέιρα μετά από αυτό που τα ΗΑΕ χαρακτήρισαν ως ιρανική επίθεση, την οποία το Ιράν αρνήθηκε.

Τρίτη – Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για την επιχείρηση

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, επικεντρώθηκαν στο «Έργο Ελευθερία» σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου την Τρίτη.

«Εκατοντάδες ακόμη πλοία από έθνη σε όλο τον κόσμο παρατάσσονται για τη διέλευση», δήλωσε ο Χέγκσεθ, ενώ ο Κέιν πρόσθεσε: «Εμπορικά πλοία έχουν διέλθει και αναμένουμε περισσότερα να διέλθουν τις επόμενες ημέρες».

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έδωσε ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια του έργου, αλλά ο Χέγκσεθ είπε ότι ήταν «επικεντρωμένο στο πεδίο εφαρμογής και προσωρινό στη διάρκεια».

«Το Σχέδιο Ελευθερία βρίσκεται σε εξέλιξη, το εμπόριο θα ρέει και η Αμερική ηγείται για άλλη μια φορά με δύναμη, σαφήνεια και σκοπό προς όφελος ολόκληρου του κόσμου. Η θέλησή μας είναι ακλόνητη», πρόσθεσε.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Αμερικής, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο – λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν την επιχείρηση ως «χάρη στον κόσμο», καθώς ήταν «η μόνη χώρα που μπορεί να προβάλει ισχύ σε αυτό το μέρος του κόσμου με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα».

credit: AP

Αργότερα την Τρίτη – Ο Τραμπ σταματά το σχέδιο

Λίγες ώρες μετά τις ομιλίες των Χέγκσεθ και Ρούμπιο, ο Τραμπ σταμάτησε το «Σχέδιο Ελευθερία».

Στις 23:52 BST (22:52 GMT) δημοσίευσε στο Truth Social λέγοντας ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν «αμοιβαίας συμφωνίας» επειδή είχε σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» προς μια συμφωνία με το Ιράν.

«Το Project Freedom θα διακοπεί για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η Συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», δημοσίευσε ο πρόεδρος.

Λίγο περισσότερο από τέσσερις ώρες πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, ένα πλοίο που ανήκε στον γαλλικό όμιλο CMA CGM χτυπήθηκε στο Ορμούζ – τραυματίζοντας μέρος του πληρώματος και προκαλώντας ζημιές στο πλοίο.

Σύμφωνα με την ναυτιλιακή έκδοση Lloyd’s List, οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστές δήλωσαν ότι το «Project Freedom» δεν τους είχε δώσει «επαρκή σαφήνεια ή αξιόπιστη προστασία για να δικαιολογήσει την επανέναρξη των διελεύσεων» μέσω του στενού.

«Ο όγκος διέλευσης μέσω του Πορθμού συνεχίζει να μειώνεται εν μέσω κλιμακούμενων ανησυχιών για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

