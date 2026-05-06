ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 23:02
06.05.2026 21:32

Εναντίον του κορυφαίου διοικητή της Χεζμπολάχ η πρώτη επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ στόχευσε έναν κορυφαίο διοικητή της Χεζμπολάχ το βράδυ της Τετάρτης, στην πρώτη επιδρομή στη Βηρυτό από την εκεχειρία στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ είχε στοχεύσει τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντβάν. Η επιδρομή συντονίστηκε εκ των προτέρων με τις ΗΠΑ, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή στο CNN.

Ο Νετανιάχου δεν κατονόμασε τον στόχο της επιδρομής, αλλά είπε ότι οι μαχητές της δύναμης Ραντβάν υπό τις εντολές του ήταν υπεύθυνοι για την εξαπέλυση επιθέσεων σε ισραηλινές κοινότητες και στρατιώτες.

Η κοινή δήλωση με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ δεν ανέφερε ότι ο στόχος της επιδρομής είχε οριστικά σκοτωθεί. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι ο αναπληρωτής διοικητής της δύναμης Ραντβάν τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση.

Το Ισραήλ δεν έχει πραγματοποιήσει επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, από την έναρξη της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, εστιάζοντας αντ’ αυτού την ισχύ πυρός του στο νότιο Λίβανο, κάτι που ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι επιτρεπόταν βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας.

Στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Τετάρτης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ανέμενε να μιλήσει με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα το βράδυ της Τετάρτης.

Η επίθεση έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κανονίσει μια άμεση συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν. Αλλά ο Αούν είπε ότι μια τέτοια συνάντηση θα απαιτούσε πρώτα από το Ισραήλ να σταματήσει να επιτίθεται στον Λίβανο.

