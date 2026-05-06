ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 23:03
06.05.2026 21:54

Γάζα: Κατάπαυση πυρός στα… χαρτιά – Τουλάχιστον 5 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων την Τετάρτη στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα

Ειδικότερα, τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός δύο ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας, όπως ανέφεραν υγειονομικοί στο AFP. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει. Τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στο ίδιο διάστημα.

