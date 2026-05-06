Διπλωματικό θρίλερ για τον τερματισμό του πολέμου: Πόσο κοντά σε συμφωνία είναι ΗΠΑ-Ιράν, νέα προθεσμία μιας εβδομάδας από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι μέσα σε περίπου μία εβδομάδα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δίνοντας νέα προθεσμία στην Τεχεράνη. Η νέα δήλωση του Αμερικανού προέδρου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή έγινε στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης, με τον ίδιο να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση σχετικά με το ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ πάνω σε μνημόνιο κατανόησης (MoU) που θα τερματίζει οριστικά τον πόλεμο μεταξύ τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «μία εβδομάδα».

Το Fox News αναφέρει ότι ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος φάνηκε συγκρατημένα αισιόδοξος.

Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι δίνει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις συνομιλίες με το Ιράν, στις συνεχείς επικοινωνίες του με δημοσιογράφους.

Το Axios ανέφερε νωρίτερα σήμερα την Τετάρτη, 6/5, ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση από το Ιράν στο μνημόνιο κατανόησης εντός των επόμενων 48 ωρών, επομένως δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ υπονοεί ότι θα απαιτηθούν ακόμη μερικές ημέρες μετά από αυτό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πολύ πιθανή» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μετά τις «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Στο επίκεντρο το εμπλουτισμένο ουράνιο

Νωρίτερα την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεργάζονται με μεσολαβητές για να καταρτίσουν ένα μονοσέλιδο μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων που θα καθορίζει το πλαίσιο για μια μηνιαία περίοδο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν στη WSJ άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα σημεία συζήτησης θα αποτελέσουν το επίκεντρο των συνομιλιών που θα μπορούσαν να επαναληφθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ, ανέφεραν. Το Ιράν έχει εκφράσει την προθυμία του να συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, χαλαρώνοντας την προηγούμενη αντίστασή του, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια οποιασδήποτε αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν ή την πιθανή απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, μαζί με τον ισχυρισμό του Ιράν για μόνιμο ρόλο στην επίβλεψη του Στενού του Ορμούζ, παραμένουν ανεπίλυτες και αναμένεται να περιπλέξουν τυχόν τελικές συνομιλίες, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα. Άλλα ζητήματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις συνομιλίες περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα και την έκταση οποιασδήποτε άρσης των κυρώσεων.

Η περίοδος του ενός μηνός για τις συνομιλίες θα μπορούσε να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία εάν σημειωθεί πρόοδος. Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ και, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, θα μεταφέρει τις απόψεις του στους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρχαν πολλά έγγραφα με πιθανές συμφωνίες που στάλθηκαν μεταξύ Ουάσινγκτον, Τεχεράνης και πρωτευουσών που έχουν αναλάβει τη διαμεσολάβηση. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλες οι συμφωνημένες ιδέες σε ένα ενιαίο πλαίσιο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η ανανεωμένη διπλωματική προσπάθεια έρχεται μετά τη σύντομη προσπάθεια των ΗΠΑ, η οποία απέτυχε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, καθαρίζοντας ένα μονοπάτι μέσα από ιρανικές νάρκες και στέλνοντας πλοία και αεροσκάφη για να αποκρούσουν επιθέσεις από πυραύλους, drones και ταχύπλοα. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε αυτή την προσπάθεια την Τρίτη, λέγοντας ότι ήθελε να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Το Axios ανέφερε νωρίτερα την πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης.

Το έγγραφο εργασίας καλεί το Ιράν να χαλαρώσει τον έλεγχο που έχει βάλει στο Στενό του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων κατά τη διάρκεια των 30 ημερών των συνομιλιών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της διακοπής του εμπλουτισμού ουρανίου και άλλων πτυχών του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι ΗΠΑ θέλουν ρήτρες που θα παρατείνουν το μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν εάν η Τεχεράνη παραβιάσει τη συμφωνία, απαγόρευση των υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων και αιφνίδιες επιθεωρήσεις, ανέφεραν επίσης ορισμένες από τις πηγές.

