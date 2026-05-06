ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 23:03
Προειδοποίηση Ρωσίας για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο σε απάντηση στις απειλές Ζελένσκι

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ενημέρωσε σήμερα, Τετάρτη 6/5, πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα, εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω Telegram.

Οι απειλές Ζελένσκι

«Στις 4 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέβη σε επιθετικές και απειλητικές δηλώσεις σχετικά με την πρόθεσή του να διαταράξει τον ιερό εορτασμό της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα με τρομοκρατικές ενέργειες. Εκπρόσωποι ορισμένων χωρών της ΕΕ ήταν παρόντες και κανείς τους δεν τον αποδοκίμασε», ανέφερε ακόμα η διπλωμάτης, σχετικά με τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

«Την ίδια ημέρα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε προειδοποίηση, η οποία αποτέλεσε απάντηση στις επιθετικές προθέσεις του Ζελένσκι. Τονίζω ότι αυτό έγινε ακριβώς ως αντίμετρο», συνέχισε, ενώ τόνισε ότι οι χώρες της ΕΕ κάνουν λάθος αν πιστεύουν ότι μπορούν να αποσιωπήσουν τις δημόσιες επιθετικές δηλώσεις του Ζελένσκι σχετικά με την πρόθεση διατάραξης της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε μια παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό», είχε δηλώσει προ μερικών ημερών ο Ζελένσκι σε ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν της Αρμενίας. «Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό – και φοβούνται ότι τα drones μπορεί να βουίζουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία», είχε προσθέσει.

