Απειλές Ζελένσκι για την Ημέρα της Νίκης: Ουκρανικά drones θα μπορούσαν να καταστρέψουν την παρέλαση της Μόσχας

Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία στις 9 Μαΐου θα μπορούσε να έχει μερικούς ανεπιθύμητους καλεσμένους φέτος: τα ουκρανικά drones.

Η έκδοση του 2026 της ετήσιας επετείου για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας από τη Σοβιετική Ένωση είχε ήδη διαμορφωθεί ως ένα λιγότερο εντυπωσιακό γεγονός. Τον περασμένο μήνα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, δεν θα συμμετείχαν άρματα μάχης ή πύραυλοι σε μια παρέλαση που συνήθως στοχεύει να αναδείξει τη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα υπαινίχθηκε ότι το Κίεβο μπορεί να στείλει drones στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε μια παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό», δήλωσε σε ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν της Αρμενίας. «Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό – και φοβούνται ότι τα drones μπορεί να βουίζουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

«Αυτό είναι ενδεικτικό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Δείχνει ότι δεν είναι ισχυροί τώρα».

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η απόφαση του Κρεμλίνου να αποκλείσει στρατιωτικό υλικό από την παρέλαση αυτής της εβδομάδας οφείλεται στην αμυντική ευπάθεια της χώρας τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Κίεβο χρησιμοποιεί τακτικά drones για να προκαλέσει ζημιές σε βασικές τοποθεσίες βαθιά μέσα στη Ρωσία και μόλις την περασμένη εβδομάδα έπληξε πετρελαϊκές υποδομές στην πόλη-λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι ένα ουκρανικό drone είχε χτυπήσει ένα πολυτελές κτίριο κατοικιών μόλις έξι χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής του Γερεβάν να συνεχίσουν να πιέζουν τη Ρωσία να επιλέξει τη διπλωματία αντί για περαιτέρω πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξει μονοήμερη εκεχειρία με την Ουκρανία στις 9 Μαΐου, που συμπίπτει με τους εορτασμούς στη Μόσχα. Αφού το Κίεβο απέρριψε την πρόταση, επιμένοντας ότι απαιτείται παρατεταμένη εκεχειρία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Πούτιν.

Ενώπιον της παρέλασης αυτού του Σαββατοκύριακου, το Κρεμλίνο ενισχύει την άμυνα στη Μόσχα, φέρνοντας επιπλέον συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα. Νέοι περιορισμοί επιβάλλονται επίσης στο δορυφορικό διαδίκτυο και στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και η Novaya Gazeta αναφέρει ότι ακόμη και οι υπηρεσίες SMS θα αποκλειστούν μεταξύ 5 και 9 Μαΐου.

