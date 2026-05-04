search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 16:00

Απειλές Ζελένσκι για την Ημέρα της Νίκης: Ουκρανικά drones θα μπορούσαν να καταστρέψουν την παρέλαση της Μόσχας

04.05.2026 16:00
zelensky 6654- new

Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία στις 9 Μαΐου θα μπορούσε να έχει μερικούς ανεπιθύμητους καλεσμένους φέτος: τα ουκρανικά drones.

Η έκδοση του 2026 της ετήσιας επετείου για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας από τη Σοβιετική Ένωση είχε ήδη διαμορφωθεί ως ένα λιγότερο εντυπωσιακό γεγονός. Τον περασμένο μήνα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, δεν θα συμμετείχαν άρματα μάχης ή πύραυλοι σε μια παρέλαση που συνήθως στοχεύει να αναδείξει τη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα υπαινίχθηκε ότι το Κίεβο μπορεί να στείλει drones στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε μια παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό», δήλωσε σε ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν της Αρμενίας. «Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό – και φοβούνται ότι τα drones μπορεί να βουίζουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

«Αυτό είναι ενδεικτικό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Δείχνει ότι δεν είναι ισχυροί τώρα».

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η απόφαση του Κρεμλίνου να αποκλείσει στρατιωτικό υλικό από την παρέλαση αυτής της εβδομάδας οφείλεται στην αμυντική ευπάθεια της χώρας τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Κίεβο χρησιμοποιεί τακτικά drones για να προκαλέσει ζημιές σε βασικές τοποθεσίες βαθιά μέσα στη Ρωσία και μόλις την περασμένη εβδομάδα έπληξε πετρελαϊκές υποδομές στην πόλη-λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι ένα ουκρανικό drone είχε χτυπήσει ένα πολυτελές κτίριο κατοικιών μόλις έξι χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής του Γερεβάν να συνεχίσουν να πιέζουν τη Ρωσία να επιλέξει τη διπλωματία αντί για περαιτέρω πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξει μονοήμερη εκεχειρία με την Ουκρανία στις 9 Μαΐου, που συμπίπτει με τους εορτασμούς στη Μόσχα. Αφού το Κίεβο απέρριψε την πρόταση, επιμένοντας ότι απαιτείται παρατεταμένη εκεχειρία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Πούτιν.

Ενώπιον της παρέλασης αυτού του Σαββατοκύριακου, το Κρεμλίνο ενισχύει την άμυνα στη Μόσχα, φέρνοντας επιπλέον συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα. Νέοι περιορισμοί επιβάλλονται επίσης στο δορυφορικό διαδίκτυο και στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και η Novaya Gazeta αναφέρει ότι ακόμη και οι υπηρεσίες SMS θα αποκλειστούν μεταξύ 5 και 9 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ: Δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν το Στενό, ανακοίνωσε η CENTCOM – Διαψεύδει ιρανικό χτύπημα

Κύπρος: Το ζεϊμπέκικο του Γιώργου που αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα

Θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε επιδημία από αρουραίους – «Δεν μας αφήνουν να κατέβουμε» λένε οι επιβάτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

tileorasi
MEDIA

ALPHA και MEGA στην πρώτη θέση τηλεθέασης στην αλλαγή του μήνα  (30/4 -1/5)

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

strait_of_hormuz_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στο κόκκινο η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Απειλές και προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν – «Εχουμε τον απόλυτο έλεγχο» ισχυρίζονται οι ΗΠΑ

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πλήττει και θέλει δράση: Η απογοήτευση με το αδιέξοδο στο Ιράν που πυροδότησε το τέχνασμα στο Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

hormuz_ships_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:55
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ληστείας στον 67χρονο που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα 

tileorasi
MEDIA

ALPHA και MEGA στην πρώτη θέση τηλεθέασης στην αλλαγή του μήνα  (30/4 -1/5)

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

1 / 3