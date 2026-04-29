Η ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου χωρίς στρατιωτικό υλικό για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω φόβων για επίθεση μεγάλης εμβέλειας από ουκρανικά drones.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν θα περάσουν τεθωρακισμένα οχήματα ή πυραυλικά συστήματα στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης, η οποία σηματοδοτεί τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας, επικαλούμενο «την τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση».

Οι δόκιμοι από στρατιωτικές σχολές και στρατιωτικά ιδρύματα νέων επίσης δεν θα συμμετάσχουν, πρόσθεσε.

Η 9η Μαΐου, η οποία σηματοδοτεί τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας του Αδόλφου Χίτλερ, έχει γίνει ένα βασικό σύμβολο της σύγχρονης μιλιταριστικής ιδεολογίας της Ρωσίας και μια από τις δικαιολογίες της για την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 με το πρόσχημα της καταπολέμησης του ναζισμού, τον οποίο κατηγορεί την Ουκρανία ότι υποθάλπει.

Οι παρελάσεις στη Μόσχα παραδοσιακά περιλαμβάνουν φάλαγγες στρατευμάτων, δεκάδες άρματα μάχης, συστήματα πυροβολικού, αεράμυνα, πυρηνικά όπλα και άλλες φάλαγγες στρατιωτικού εξοπλισμού.

Φέτος, η παρέλαση θα περιλαμβάνει βετεράνους του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ορισμένους φοιτητές στρατιωτικών ακαδημιών, πεζοναύτες και μια επίδειξη στρατιωτικής αεροπορίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι η «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα» ήταν ο λόγος πίσω από τις αλλαγές στην ετήσια παρέλαση.

Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers και αναλυτές έχουν υπονοήσει ότι η Μόσχα φοβάται ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας θα μπορούσαν να στοχεύσουν στρατιωτικό υλικό πριν ή κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Ο Ruslan Leviev, ανεξάρτητος αναλυτής, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι TV Rain: «Ο εξοπλισμός είναι ευάλωτος ακόμη και κατά τη διάρκεια του σταδίου προετοιμασίας, καθώς οι φάλαγγες παρκάρουν και κάνουν πρόβες έξω από τη Μόσχα σε ανοιχτά πεδία εκπαίδευσης που είναι εύκολο να χτυπηθούν με drones. Το να χτυπήσει κανείς στρατιώτες στο κέντρο της πόλης μεταξύ των τουριστών δεν θα ήταν τόσο απλό».

Από την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, οι παρελάσεις της Ημέρας της Νίκης έχουν μειωθεί, με μειωμένες στρατιωτικές επιδείξεις και λιγότερους ξένους επισκέπτες.

Ο περσινός εορτασμός της 80ής επετείου ήταν μια αξιοσημείωτη εξαίρεση, με τουλάχιστον 27 ξένους αρχηγούς κρατών να παρευρίσκονται και μια πλήρη πομπή από τανκς, εκτοξευτές πυραύλων και drones να διασχίζουν την Κόκκινη Πλατεία.

Κατά τη διάρκεια των περισσότερων από δυόμισι δεκαετιών στην εξουσία του Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης έχει γίνει το κεντρικό στοιχείο του οράματός του για τη ρωσική ταυτότητα. Αλλά από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μηχανή προπαγάνδας του Κρεμλίνου της έχει δώσει νέο νόημα, με τον Πούτιν να χρησιμοποιεί τους εορτασμούς για να δικαιολογήσει τη σύγκρουση.

Ουκρανικά drones μεγάλης εμβέλειας συνεχίζουν να χτυπούν ρωσικό έδαφος σχεδόν καθημερινά. Οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών υποδομών και των κόμβων logistics, προκαλώντας μερικές φορές μαζικές πυρκαγιές και εκκενώσεις πολιτών.

Στη νότια ρωσική πόλη Τουάπσε, επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου προκάλεσαν τεράστιες πυρκαγιές, καλύπτοντας την πόλη με τοξική μαύρη βροχή και αναγκάζοντας τις αρχές να συμβουλεύσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης έπληξαν επίσης ένα αντλιοστάσιο πετρελαίου στην περιοχή Περμ της Ρωσίας, βαθιά στα Ουράλια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαίνεσε την Τετάρτη την «ακρίβεια» της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι οι στόχοι είχαν πληγεί από απόσταση μεγαλύτερη των 930 μιλίων (1.500 χιλιομέτρων). «Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτές τις εμβέλειες», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι κάθε χτύπημα είχε ως στόχο τη μείωση της στρατιωτικής βιομηχανίας, της εφοδιαστικής και των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας.

Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει κατά της υπερεκτίμησης του οικονομικού αντίκτυπου των χτυπημάτων. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου που οφείλεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει, τους τελευταίους μήνες, διατηρήσει τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας υψηλά, επιτρέποντας στη Μόσχα να αποκομίσει δισεκατομμύρια, ακόμη και όταν ορισμένα από τα διυλιστήριά της δέχονται επίθεση.

