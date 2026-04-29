Επίθεση με μαχαίρι σε μέλη εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η επίθεση έγινε στο Γκόλντενς Γκριν, με δύο άτομα να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ο δράστης φέρεται να άρχισε να τρέχει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, εξαπολύωντας επιθέσεις κατά εβραίων περαστικών.

🚨 DEVELOPING: STABBING ATTACK ON JEWS IN LONNDON



Reports are coming in of a stabbing incident in Golders Green, a heavily Jewish neighborhood in London.



Initial details:

▪️Two people reportedly stabbed

▪️Victims believed to be Jewish

▪️Large emergency forces on the scene



This… pic.twitter.com/kxwirHi3hc — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 29, 2026

Οι Αρχές κατάφεραν να τον συλλάβουν πριν επιτεθεί και σε άλλα πρόσωπα.

NEW FOOTAGE: Terror attack in Golders Green:



Video shows the arrest of the suspect who stabbed two Jews in Golders Green, London’s Jewish neighborhood.

(Israel Live News) https://t.co/IaiqpYSja6 pic.twitter.com/nQVcWACDlc — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 29, 2026

