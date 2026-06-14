Η Συνταγματική Αναθεώρηση και η πρώτη «κρυάδα»

Όπως ίσως (δεν) γνωρίζετε, την Τετάρτη άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και η κυβερνητική πλειοψηφία πήρε μια πρώτη «κρυάδα» για το πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δίνει συναίνεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Πρώτα πρέπει να μιλήσει ο λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η Συνταγματική Αναθεώρηση από τις επικοινωνιακές και μικροπολιτικές σας σκοπιμότητες», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «η συναίνεση και η καλή θέληση προϋποθέτουν αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι».

Ουσιαστικά, ο Ανδρουλάκης απαντούσε στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δείξουν «πολιτικό σθένος», ώστε να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 180 βουλευτών σε αυτή τη Βουλή και όχι μετά τις εκλογές, ενώ «έκλεισε το μάτι» στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση η ΝΔ να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα, δεξιό ή αριστερό. Το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της και συμφωνεί και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Συμπόρευση με αντισυστημικό ακραίο κόμμα είναι εκτός συζήτησης, καμία άνω τελεία, κανένας αστερίσκος».

Εν πάση περιπτώσει, με το ΠΑΣΟΚ να λέει «όχι», καθώς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ελπίδα για το πολυπόθητο 180 πάει περίπατο πριν καν αρχίσει η διαδικασία…

Διαβάστε επίσης:

Νέα ανοίκεια επίθεση Δρυμιώτη σε Σαμαρά – Κάνει λόγο για «χρηματοδότες»

Μουντιάλ 2026: Απίστευτη τρολιά σε Τραμπ – Εμφανίζεται να δίνει το τρόπαιο στο… Ιράν

Ο Τσίπρας απαντά στον Μητσοτάκη για το… δίπλωμα: «Εκείνος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι»



