Μουντιάλ 2026: Απίστευτη τρολιά σε Τραμπ – Εμφανίζεται να δίνει το τρόπαιο στο… Ιράν

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Με όσα έχουν γίνει πριν και κατά τις πρώτες μέρες του μουντιάλ, με τις ΗΠΑ του Τραμπ να κάνουν καψώνια στην εθνική ομάδα του Ιράν, η τρολιά γνωστής για τέτοιες εμπνεύσεις ιστοσελίδας, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί.
Εμφανίζει λοιπόν τον αμερικανό πρόεδρο να απονέμει το τρόπαιο στο Ιράν, μετά από νίκη του στον τελικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα με το εκκωφαντικό σκορ 3-0.
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