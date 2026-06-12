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12.06.2026 23:21

Μουντιάλ 2026: Τηλεφώνημα στήριξης του Τραμπ στην εθνική ΗΠΑ πριν από την πρεμιέρα

12.06.2026 23:21
trump mudial

Τηλεφωνική επικοινωνία με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Παραγουάη.

Το σχετικό βίντεο δημοσιοποίησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μήνυμα στήριξης στον Ποτσετίνο

Το σύντομο τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απευθύνεται στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, εκφράζοντας τη στήριξή του και ευχόμενος καλή επιτυχία ενόψει της διοργάνωσης.

«Σας τηλεφωνώ απλώς για να σας πω ότι είστε ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας σπουδαίος προπονητής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την ποιότητα του ρόστερ της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι το συγκρότημα του Ποτσετίνο έχει «πραγματικές πιθανότητες να φτάσει μέχρι το τέλος».

Δεν θα δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναμένεται να παραστεί στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης στο Λος Άντζελες, ωστόσο εξέφρασε τις ευχές του για καλή πορεία της ομάδας, επισημαίνοντας ότι θα παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο συνολικά.

Η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στη χώρα της για πρώτη φορά μετά το 1994. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε ένα διευρυμένο φορμάτ 48 ομάδων και φιλοξενείται από κοινού από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Παρά τη διεθνή προβολή και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα τα τελευταία χρόνια, η ανδρική εθνική ομάδα των ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει ιστορικά να διακριθεί σε επίπεδο Μουντιάλ. Αντίθετα, η εθνική γυναικών αποτελεί μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τέσσερις φορές.

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