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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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12.06.2026 10:49

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

12.06.2026 10:49
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A Όμιλος

1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική
Μεξικό – Νότια Κορέα
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Μεξικό 3 (2-0)
  2. Νότια Κορέα 3 (2-1)
  3. Τσεχία 0 (1-2)
  4. Νότια Αφρική 0 (0-2)

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B όμιλος

1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία
Κατάρ – Ελβετία
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία
Καναδάς – Κατάρ
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς
Βοσνία – Κατάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Καναδάς 0
  2. Βοσνία 0
  3. Κατάρ 0
  4. Ελβετία 0

C όμιλος

1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο
Αϊτή – Σκωτία
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο
Βραζιλία – Αϊτή
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία
Μαρόκο – Αϊτή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βραζιλία 0
  2. Μαρόκο 0
  3. Σκωτία 0
  4. Αϊτή 0

D όμιλος

1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη
Αυστραλία – Τουρκία
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία
Τουρκία – Παραγουάη
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ
Παραγουάη – Αυστραλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΗΠΑ 0
  2. Τουρκία 0
  3. Αυστραλία 0
  4. Παραγουάη 0

E όμιλος

1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ -Κουρασάο
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ – Γερμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γερμανία 0
  2. Εκουαδόρ 0
  3. Ακτή Ελεφαντοστού 0
  4. Κουρασάο 0

F όμιλος

1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία
Σουηδία -Τυνησία
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία
Τυνησία – Ιαπωνία
3η αγωνιστική
Ιαπωνία – Σουηδία
Τυνησία – Ολλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολλανδία 0
  2. Ιαπωνία 0
  3. Σουηδία 0
  4. Τυνησία 0

G όμιλος

1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος
Ιράν – Νέα Ζηλανδία
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο
Αίγυπτος – Ιράν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βέλγιο 0
  2. Νέα Ζηλανδία 0
  3. Αίγυπτος 0
  4. Ιράν 0

H όμιλος

1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Ισπανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ισπανία 0
  2. Ουρουγουάη 0
  3. Πράσινο Ακρωτήρι 0
  4. Σαουδική Αραβία 0

I όμιλος

1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη
Ιράκ – Νορβηγία
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ
Νορβηγία – Σενεγάλη
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία
Σενεγάλη – Ιράκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 0
  2. Σενεγάλη 0
  3. Νορβηγία 0
  4. Ιράκ 0

J όμιλος

1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία
Αυστρία – Ιορδανία
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία
Ιορδανία – Αλγερία
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία
Ιορδανία – Αργεντινή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αργεντινή 0
  2. Αλγερία 0
  3. Ιορδανία 0
  4. Αυστρία 0

K όμιλος

1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν
Κολομβία – Κονγκό
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Πορτογαλία 0
  2. Κολομβία 0
  3. Ουζμπεκιστάν 0
  4. Κονγκό 0

L όμιλος

1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία
Γκάνα – Παναμάς
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα
Παναμάς – Κροατία
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία
Κροατία – Γκάνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αγγλία 0
  2. Κροατία 0
  3. Γκάνα 0
  4. Παναμάς 0

Φάση των 32
73: 2Α-2Β
74: 1C-2F
75: 1E-3ABCDF
76: 1F-2C
77: 2E-2I
78: 1I-3CDFGH
79: 1A-3CEFHI
80: 1L-3EHIJK
81: 1G-3AEHIJ
82: 1D-3BEFIJ
83: 1H-2J
84: 2K-2L
85: 1B-3EFGIJ
86: 2D-2G
87: 1J-2H
88: 1K-3DEIJL

Φάση των 16
89: Νικητές 73-75
90: Νικητές 74-77
91: Νικητές 76-78
92: Νικητές 79-80
93: Νικητές 83-84
94: Νικητές 81-82
95: Νικητές 86-88
96: Νικητές 85-87

Φάση των 8
97: Νικητές 89-90
98: Νικητές 93-94
99: Νικητές 91-92
100: Νικητές 95-96

Ημιτελικά
Νικητές 97-98
Νικητές 99-100

Μικρός τελικός
Μεγάλος τελικός

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