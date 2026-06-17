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17.06.2026 20:16

Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία – Κονγκό 1-0: Live η αναμέτρηση του 11ου ομίλου στο Χιούστον

17.06.2026 20:16
portugal kongo

Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που κοντράρονται για τον ενδέκατο Όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-0 η Πορτογαλία στο 6′ με τον Ζοάο Νέβες.

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Πορτογαλία: Κόστα, Κανσέλο, Αραούχο, Βέιγκα, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Σίλβα, Φερνάντες, Νέτο, Ρονάλντο

ΛΔ Κονγκό: Μπασί-Ενζαού, Μαζουακού, Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Γουάν-Μπισάκα, Καγιέμπε, Μουκάου, Μουτουσαμί, Βίσα, Μπακαμπού

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ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 20:43
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