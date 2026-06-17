Ο Τζόκοβιτς και η κόρη του χόρεψαν το «Bangaranga» μαζί με τη νικήτρια της Eurovision (Video)

Μια ιδιαίτερη συνάντηση είχε η Ντάρα, η φετινή νικήτρια της Eurovision, κατά την παραμονή της στην Αθήνα, όπου βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στα βραβεία MAD.

Η τραγουδίστρια από τη Βουλγαρία βρέθηκε τυχαία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη, χορεύοντας μαζί με τον Σέρβο τενίστα και την κόρη του, Τάρα, το «Bangaranga», που χάρισε στην Ντάρα την πρώτη θέση στον μουσικό διαγωνισμό.

«Τι μικρός που είναι ο κόσμος!», έγραψε η Ντάρα στο Instagram. «Όταν μιλά η μοίρα, την ακούς… και κάνεις το Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Nόβακ Τζόκοβιτς ενώ δειπνούσα. Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο διάσημος τενίστας εξέφρασε την αγάπη του στο συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς στο παρελθόν έχει δημοσιεύσει και ο ίδιος βίντεο στα οποία χορεύει το «Bangaranga» μαζί με την κόρη του.

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