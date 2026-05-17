ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 02:18
Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία – 10ος ο Akylas, 19η η Κύπρος

Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του τελικού της Eurovision 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στην 70ή διοργάνωση του διαγωνισμού στη Βιέννη με 516 βαθμούς.

Ο Akylas δεν κατάφερε να φέρει την πολυπόθητη νίκη, τερματίζοντας 10ος στην κατάταξη με 220 βαθμούς. Η Κύπρος ήρθε 19η, συγκεντρώνοντας 75 βαθμούς.

Η σειρά με την οποία εμφανίστηκαν οι 25 χώρες στον τελικό

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

