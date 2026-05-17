Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία – 10ος ο Akylas, 19η η Κύπρος

Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του τελικού της Eurovision 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στην 70ή διοργάνωση του διαγωνισμού στη Βιέννη με 516 βαθμούς.
Ο Akylas δεν κατάφερε να φέρει την πολυπόθητη νίκη, τερματίζοντας 10ος στην κατάταξη με 220 βαθμούς. Η Κύπρος ήρθε 19η, συγκεντρώνοντας 75 βαθμούς.
Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Γερμανία: Sarah Engels – Fire
Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
Αλβανία: Alis – Nân
Ελλάδα: Akylas – Ferto
Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
Μάλτα: AIDAN – Bella
Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
Κροατία: LELEK – Andromeda
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Γαλλία: Monroe – Regarde !
Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Πολωνία: ALICJA – Pray
Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Σουηδία: FELICIA – My System
Κύπρος: Antigoni – JALLA
Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
