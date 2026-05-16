Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε στην είσοδο ξενοδοχείου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο (16/5) στη Σκιάθο.

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, χτύπησε στο κράσπεδο και καρφώθηκε στην είσοδο ξενοδοχείου. Στο σημείο έφτασε όχημα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού και της συνεπιβάτιδας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η συνεπιβάτιδα μεταφέρθηκε βαριά τρυματισμένη στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

