Ισχυρές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα: Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη από τον Φάμελλο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο το κόμμα Τσίπρα το οποίο ετοιμάζεται πυρετωδώς εν όψει των επίσημων ανακοινώσεων για την ίδρυσή του στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Με απόφασή του το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) ο Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, απαντώντας έτσι σε επίθεση που είχε εξαπολύσει νωρίτερα με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων, καταλογίζοντάς του ουσιαστικά ότι υπηρετεί ατζέντα ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα.

Αυτή είναι ητρίτη φορά που διαγράφεται ο Παύλος Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπως σημειώνει και ο ίδιος στην ανάρτησή του. Η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο του 2023 επί Τσίπρα, η δεύτερη τον Αύγουστο του 2024 επί Κασσελάκη και τώρα από τον Σωκράτη Φάμελλο.

Αν και υπήρξαν πληροφορίες για το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή του και από το κόμμα, φαίνεται να επικρατούν δεύτερες σκέψεις καθώς σύμφωνα με κομματικές πηγές, με τη διαγραφή του από την ΚΟ τίθεται αυτόματα εκτός οργάνων (ΠΓ και ΚΕ) στα οποία μετείχε ex officio, ως βουλευτής.

Στο περιθώριο

Μένει να φανεί τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξουν αντιδράσεις για τη διαγραφή και αν θα αποφασιστεί τελικώς συνεδρίαση της ΠΓ, την οποία πάντως ζητούν και άλλα στελέχη το τελευταίο διάστημα.

Από την Κουμουνδούρου αποδίδουν «προσωπική στρατηγική» στον βουλευτή Χανίων ενώ τονίζουν, όπως άλλωστε αναφέρει και ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του, πως είναι «απαράδεκτο» ο βουλευτής Χανίων να κατηγορεί τον πρόεδρο του κόμματος ότι υπηρετεί ατζέντα διαφορετική από τις ψηφισμένες στα όργανα αποφάσεις για τη συνεργασία των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου και για τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις διεργασίες ανασύνθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις ο Παύλος Πολάκης εκ των πραγμάτων τίθεται στο περιθώριο, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τις θέσεις που ο ίδιος και οι υποστηρικτές του υπερασπίζονται για την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου είχε καταθέσει πρόταση για διάλογο δίμηνης διάρκειας με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις -και τον Τσίπρα – με την πλειοψηφία να απορρίπτει αυτή την πρόταση που θεωρήθηκε ότι έχοντας χαρακτήρα «τελεσιγράφου» θα οδηγούσε σε αρνήσεις από τις άλλες δυνάμεις και εν τέλει σε «περιχαράκωση» και «μοναχική πορεία», δηλαδή σε αυτόνομη κάθοδο την οποία «ξορκίζει» ως καταστροφική η ηγεσία.

Το χρονικό της διαγραφής

Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης προέβη σε επιθετική ανάρτηση προς τον Σωκράτη Φάμελλο με την οποία ζητούσε σε προστακτικό τόνο την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και το κυριότερο διατύπωνε σοβαρές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου, ότι υπηρετεί άλλη ατζέντα και παρακολουθεί άπρακτος την διάλυση του κόμματος. Με αφορμή δημοσίευμα για τις επικείμενες ανακοινώσεις Τσίπρα αλλά και συνέντευξη του μέλους της ΚΕ Δημήτρη Χατζησωκράτη που πρότεινε ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ και μεταβίβαση των περιουσιακών του στο κόμμα Τσίπρα, ο Πολάκης άφηνε σοβαρές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου ότι υπηρετεί το εν λόγω σχέδιο.

Η ανάρτηση που έφερε τη διαγραφή: «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία;»

Τι ανέφερε η ανάρτηση Πολάκη:

«Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη που προτείνει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργίας του Συριζα και παράδοση περιουσίας αφενός (φωτο 1) και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, μετά την επίσπευση και του κόμματος Καρυστιανού(φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή μετά;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία ΑΜΕΣΑ».

Είχε προηγηθεί άλλη ανάρτηση Πολάκη, με το ίδιο αίτημα, το πρωί του Σαββάτου στην οποία ανέφερε:

«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί!

Είναι προσβλητική για την αξιοπρέπεια μας, είναι ανήθικη για την ιστορία μας, είναι πολύ πίσω από την ανάγκη να πέσει η συμμορία που κυβερνά τη χώρα!».

Φάμελλος: «Αισχρό το υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, δεν είναι ανεκτό»

Ωστόσο ήταν η δεύτερη ανάρτηση Πολάκη που ξεχείλισε το ποτήρι και έδωσε την αφορμή για τη διαγραφή του, λόγω και των προσωπικών αιχμών κατά του προέδρου του κόμματος.

Στην δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος εξηγώντας τους λόγους της διαγραφής, ανέφερε μεταξύ άλλων

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο».

Την εβδομάδα που πέρασε «με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση , η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση . Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της , διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση».

είναι και η και και η . Επιμένω σε αυτή την επιλογή και , διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση». « Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο». «δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης: «Παρακολουθείς τη διάλυση χωρίς αντίδραση»

Με τη σειρά του ο Παύλος Πολάκης απάντησε μεταξύ άλλων πως:

Ο Σωκράτης Φάμελλος τον διαγράφει « χωρίς καμία δικαιολογία ».

». « Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα , ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

, ή και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!! Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!».

Στην απάντησή του ο Παύλος Πολάκης δίνει ραντεβού στην Πολιτική Γραμματεία, αν και μένει να φανεί αν θα συμμετάσχει εφόσον αυτή συγκληθεί.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Ρήξη λόγω Τσίπρα, ο Φάμελλος διάγραψε τον Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα – «Τόσος είσαι» του απαντά ο βουλευτής

Πολάκης κατά Φάμελλου για τη διαγραφή του: Τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αντιδρά

«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…»: Νέα ανάρτηση Τσίπρα για νέο κόμμα