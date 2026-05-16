Ισχυρές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα: Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη από τον Φάμελλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο το κόμμα Τσίπρα το οποίο ετοιμάζεται πυρετωδώς εν όψει των επίσημων ανακοινώσεων για την ίδρυσή του στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.
Με απόφασή του το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) ο Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, απαντώντας έτσι σε επίθεση που είχε εξαπολύσει νωρίτερα με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων, καταλογίζοντάς του ουσιαστικά ότι υπηρετεί ατζέντα ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα.
Αυτή είναι ητρίτη φορά που διαγράφεται ο Παύλος Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπως σημειώνει και ο ίδιος στην ανάρτησή του. Η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο του 2023 επί Τσίπρα, η δεύτερη τον Αύγουστο του 2024 επί Κασσελάκη και τώρα από τον Σωκράτη Φάμελλο.
Αν και υπήρξαν πληροφορίες για το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή του και από το κόμμα, φαίνεται να επικρατούν δεύτερες σκέψεις καθώς σύμφωνα με κομματικές πηγές, με τη διαγραφή του από την ΚΟ τίθεται αυτόματα εκτός οργάνων (ΠΓ και ΚΕ) στα οποία μετείχε ex officio, ως βουλευτής.
Μένει να φανεί τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξουν αντιδράσεις για τη διαγραφή και αν θα αποφασιστεί τελικώς συνεδρίαση της ΠΓ, την οποία πάντως ζητούν και άλλα στελέχη το τελευταίο διάστημα.
Από την Κουμουνδούρου αποδίδουν «προσωπική στρατηγική» στον βουλευτή Χανίων ενώ τονίζουν, όπως άλλωστε αναφέρει και ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του, πως είναι «απαράδεκτο» ο βουλευτής Χανίων να κατηγορεί τον πρόεδρο του κόμματος ότι υπηρετεί ατζέντα διαφορετική από τις ψηφισμένες στα όργανα αποφάσεις για τη συνεργασία των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου και για τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις διεργασίες ανασύνθεσης.
Σε κάθε περίπτωση, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις ο Παύλος Πολάκης εκ των πραγμάτων τίθεται στο περιθώριο, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τις θέσεις που ο ίδιος και οι υποστηρικτές του υπερασπίζονται για την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου είχε καταθέσει πρόταση για διάλογο δίμηνης διάρκειας με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις -και τον Τσίπρα – με την πλειοψηφία να απορρίπτει αυτή την πρόταση που θεωρήθηκε ότι έχοντας χαρακτήρα «τελεσιγράφου» θα οδηγούσε σε αρνήσεις από τις άλλες δυνάμεις και εν τέλει σε «περιχαράκωση» και «μοναχική πορεία», δηλαδή σε αυτόνομη κάθοδο την οποία «ξορκίζει» ως καταστροφική η ηγεσία.
Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης προέβη σε επιθετική ανάρτηση προς τον Σωκράτη Φάμελλο με την οποία ζητούσε σε προστακτικό τόνο την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και το κυριότερο διατύπωνε σοβαρές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου, ότι υπηρετεί άλλη ατζέντα και παρακολουθεί άπρακτος την διάλυση του κόμματος. Με αφορμή δημοσίευμα για τις επικείμενες ανακοινώσεις Τσίπρα αλλά και συνέντευξη του μέλους της ΚΕ Δημήτρη Χατζησωκράτη που πρότεινε ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ και μεταβίβαση των περιουσιακών του στο κόμμα Τσίπρα, ο Πολάκης άφηνε σοβαρές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου ότι υπηρετεί το εν λόγω σχέδιο.
Η ανάρτηση που έφερε τη διαγραφή: «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία;»
Τι ανέφερε η ανάρτηση Πολάκη:
«Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη που προτείνει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργίας του Συριζα και παράδοση περιουσίας αφενός (φωτο 1) και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, μετά την επίσπευση και του κόμματος Καρυστιανού(φωτο2) ..
ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή μετά;;
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;
Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία ΑΜΕΣΑ».
Είχε προηγηθεί άλλη ανάρτηση Πολάκη, με το ίδιο αίτημα, το πρωί του Σαββάτου στην οποία ανέφερε:
«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί!
Είναι προσβλητική για την αξιοπρέπεια μας, είναι ανήθικη για την ιστορία μας, είναι πολύ πίσω από την ανάγκη να πέσει η συμμορία που κυβερνά τη χώρα!».
Ωστόσο ήταν η δεύτερη ανάρτηση Πολάκη που ξεχείλισε το ποτήρι και έδωσε την αφορμή για τη διαγραφή του, λόγω και των προσωπικών αιχμών κατά του προέδρου του κόμματος.
Στην δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος εξηγώντας τους λόγους της διαγραφής, ανέφερε μεταξύ άλλων
«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο».
Με τη σειρά του ο Παύλος Πολάκης απάντησε μεταξύ άλλων πως:
Στην απάντησή του ο Παύλος Πολάκης δίνει ραντεβού στην Πολιτική Γραμματεία, αν και μένει να φανεί αν θα συμμετάσχει εφόσον αυτή συγκληθεί.
Διαβάστε επίσης
ΣΥΡΙΖΑ: Ρήξη λόγω Τσίπρα, ο Φάμελλος διάγραψε τον Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα – «Τόσος είσαι» του απαντά ο βουλευτής
Πολάκης κατά Φάμελλου για τη διαγραφή του: Τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αντιδρά
«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…»: Νέα ανάρτηση Τσίπρα για νέο κόμμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.