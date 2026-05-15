ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:14
Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

Τη μεταφορά της καταστατικής της έδρας από το Λουξεμβούργο στη Λουκέρνη της Ελβετίας ενέκριναν οι μέτοχοι της Allwyn, στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και η μετατροπή του ελληνικού υποκαταστήματος της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία ελληνικού δικαίου μέσω διαδικασίας διασυνοριακής μερικής διάσπασης.

Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιστοιχούσαν στο 83,35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν με ποσοστά που ξεπέρασαν το 99%.

Η διαδικασία για το ελληνικό σκέλος προβλέπει τη μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας βάσει του ελληνικού δικαίου. Το σχέδιο διάσπασης είχε καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και συνοδεύτηκε από εκθέσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και ελεγκτικών εταιρειών.

Η συνέλευση ενέκρινε επίσης τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Allwyn στην Ελβετία χωρίς λύση ή εκκαθάριση της εταιρείας και χωρίς διακοπή της νομικής προσωπικότητάς της. Η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί με την επωνυμία «Allwyn AG», υπαγόμενη πλέον στο ελβετικό δίκαιο ως ανώνυμη εταιρεία.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διατηρηθεί στο ίδιο ύψος και θα συνεχίσει να εκφράζεται σε ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού θα παραμείνει στην κατοχή της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς έδρας.

Η γενική συνέλευση προχώρησε ακόμη στην επανεκλογή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με τον Karel Komarek να παραμένει πρόεδρος του ομίλου. Παράλληλα εγκρίθηκαν οι νέες εταιρικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στο ελβετικό δίκαιο, καθώς και ο ορισμός νέων ελεγκτικών και νομικών εκπροσώπων στην Ελβετία.

Η μεταφορά της έδρας θα τεθεί σε ισχύ με την ολοκλήρωση της καταχώρισης στο ελβετικό εμπορικό μητρώο.

