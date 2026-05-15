Το εντυπωσιακό OVO του παγκοσμίου φήμης τσίρκο Cirque du Soleil έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, όπου θα δοθούν λίγες μόνο παραστάσεις.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων βρέθηκε στα παρασκήνια της παραγωγής που λειτουργεί σαν κινούμενη πολιτεία.

«Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτή η παράσταση δημιουργήθηκε το 2009, άρα βρίσκεται εδώ και 17 χρόνια στον δρόμο χωρίς σταματημό. Υπάρχει μόνο ένα OVO. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο Βελιγράδι και την επόμενη θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη», εξηγεί η Καναδή Janie Mallet, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της περιοδείας του OVO by Cirque du Soleil.

Η περιοδεία μετακινείται κάθε εβδομάδα σε διαφορετική χώρα ή πόλη και έχει ήδη ταξιδέψει σε περισσότερες από 40 χώρες. Για να μεταφερθεί όλος αυτός ο «κόσμος» χρειάζονται 21 νταλίκες, που κουβαλούν σκηνικά, ακροβατικές κατασκευές, φώτα, μουσικά όργανα, κοστούμια, τεχνικό εξοπλισμό, ακόμα και ολόκληρη κουζίνα. «Κουβαλάμε μαζί μας τα πάντα. Τη σκηνή, τα παρασκήνια, τα κοστούμια, τους φωτισμούς, τις βιντεοπροβολές, τα συστήματα ανάρτησης, τους αυτοματισμούς. Όλος ο εξοπλισμός ταξιδεύει συνεχώς μαζί μας, γιατί βρισκόμαστε στον δρόμο όλο τον χρόνο», λέει η ίδια.

Η διεθνής ομάδα του OVO αποτελείται από περίπου 100 ανθρώπους από 25 διαφορετικές χώρες. Από αυτούς, οι 53 είναι performers και ακροβάτες που ενσαρκώνουν τα έντομα της παράστασης. Οι υπόλοιποι είναι τεχνικοί, μουσικοί, stage managers, φυσικοθεραπευτές, άνθρωποι του catering και προσωπικό υποστήριξης, που φροντίζει ώστε κάθε παράσταση να λειτουργεί με ακρίβεια δευτερολέπτου.

Μια ολόκληρη σκηνική πολιτεία στήνεται μέσα σε 12 ώρες

Για το στήσιμο της παραγωγής σε κάθε πόλη προσλαμβάνονται 100 τοπικοί εργαζόμενοι. Στη Θεσσαλονίκη, εργάτες της πόλης βοήθησαν στο στήσιμο της σκηνής, των παρασκηνίων, της κουζίνας και του εργαστηρίου κοστουμιών.

Η σκηνή του OVO χρειάζεται περίπου 12 ώρες για να συναρμολογηθεί. Στο κέντρο της δεσπόζει ένας τοίχος ύψους εννέα μέτρων, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως γιγαντιαία οθόνη προβολής και επιφάνεια αναρρίχησης. Πάνω από αυτόν αιωρείται μια ακροβατική κατασκευή δέκα τόνων, τοποθετημένη σχεδόν 14 μέτρα πάνω από τη σκηνή.

Περισσότεροι από 130 κινούμενοι προβολείς και πάνω από 100 μονάδες ήχου δημιουργούν το οπτικοακουστικό περιβάλλον της παράστασης.

Παρότι οι περισσότεροι θεατές δεν το αντιλαμβάνονται, το OVO συνοδεύεται από ζωντανή μουσική σε όλη τη διάρκειά του. Πίσω από τον τεράστιο τοίχο της σκηνής, επτά μουσικοί και μία τραγουδίστρια παρακολουθούν διαρκώς τι συμβαίνει μέσα από οθόνες και αντιδρούν αναλόγως. «Οι μουσικοί προσαρμόζονται ανάλογα με αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Αν το κοινό γελά περισσότερο ή αν υπάρχει περισσότερος αυτοσχεδιασμός με τους κλόουν, τότε αλλάζει και ο ρυθμός της μουσικής», εξηγεί η Janie Mallet.

Η ζωή πίσω από τα φώτα, τα υπέρ και τα κατά της μόνιμης περιοδείας

Οι άνθρωποι του OVO ουσιαστικά ζουν μαζί. Κάθε εβδομάδα ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους -συνήθως δικαιούται να έχει έως δύο ο καθένας- και αναχωρούν για άλλη χώρα, αλλάζοντας διαρκώς πόλεις, αεροδρόμια και ξενοδοχεία.

Για πολλούς, αυτή η ζωή έχει γίνει κανονικότητα. «Κάνω περιοδεία με το OVO εδώ και περίπου δύο χρόνια. Είναι σίγουρα έντονο να αλλάζεις πόλη κάθε εβδομάδα. Μετά από λίγο το συνηθίζεις, αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μάθεις να ζεις χωρίς αυτά», λέει ο Jesse Harris από τις ΗΠΑ, performer στο νούμερο Chinese Poles και παράλληλα υπεύθυνος για την ενδυνάμωση και τη φυσική κατάσταση της ομάδας.

«Το νούμερό μας περιλαμβάνει δυναμικές δεξιότητες και επιδείξεις δύναμης. Είναι πολύ απαιτητικό σωματικά, γιατί είναι πολύ κουραστικό να κάνεις ένα ακροβατικό νούμερο υψηλού επιπέδου τρεις φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Όμως έχουμε εξαιρετική ομάδα υποστήριξης. Οι φυσικοθεραπευτές, το catering, όλοι φροντίζουν ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε τόσο απαιτητικό πρόγραμμα», σημειώνει.

Αν και απολαμβάνει την περιοδεύουσα ζωή, αυτό που του λείπει περισσότερο από το σπίτι, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η μηχανή του καφέ του και η δυνατότητα να προετοιμάζει ο ίδιος τα γεύματά του. «Υπάρχουν μικρά πράγματα που τα χάνεις όταν είσαι συνέχεια σε περιοδεία. Αλλά συνολικά το αγαπώ. Έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να γνωρίζω ανθρώπους και κουλτούρες. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία», αναφέρει.

Συχνά, οι δικοί τους άνθρωποι τους επισκέπτονται σε σταθμούς της περιοδείας. Όπως τώρα, στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Jesse υποδέχτηκε τη μητέρα του και μαζί επισκέφθηκαν το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, απ’ όπου επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ο κλόουν – «ερωτικός μετανάστης» που μιλάει ελληνικά

Ο Βρετανός Robin Beer είναι από τις πρώτες φιγούρες που εμφανίζονται στη σκηνή. Ένας αλλόκοτος ταξιδιώτης, φορτωμένος με ένα τεράστιο αβγό 25 κιλών στην πλάτη, εισβάλλει στον κόσμο των εντόμων και ερωτεύεται μια πασχαλίτσα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μπλε μύγα και γύρω από αυτήν χτίζεται η ιστορία του OVO, που στα πορτογαλικά σημαίνει «αβγό».

Ο ίδιος, δεν προέρχεται από τον χώρο του τσίρκου. «Σπούδασα σωματικό θέατρο, δηλαδή θέατρο με μάσκες, κούκλες, μίμηση και φυσικά κλόουν. Ως κλόουν μπήκα σε αυτή την παράσταση», λέει. Για εκείνον, η ζωή στο Cirque du Soleil ήταν μια τεράστια αλλαγή. «Με τη δική μας θεατρική ομάδα κάναμε περιοδείες, αλλά αυτό εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είμαστε στον δρόμο όλο τον χρόνο. Κάθε Κυριακή μπαίνουμε σε πούλμαν ή αεροπλάνα και φεύγουμε για την επόμενη πόλη. Συνήθως περνάμε δύο ή τρεις μήνες συνεχόμενα σε περιοδεία και μετά επιστρέφουμε σπίτι για δύο ή τρεις εβδομάδες», εξηγεί.

Το δικό του σπίτι πάντως, βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, αφού παντρεύτηκε μια Ελληνίδα από την Κρήτη, απέκτησαν μαζί μία κόρη, ενώ σήμερα και ο ίδιος μιλά άπταιστα ελληνικά.

Εκατοντάδες κοστούμια και τουλάχιστον δέκα μπουγάδες ανά παράσταση

Ο κόσμος των εντόμων του OVO περιλαμβάνει 800 κομμάτια κοστουμιών: ρούχα, καπέλα, παπούτσια, προστατευτικά και αξεσουάρ. Όλα κατασκευάζονται στο τεράστιο εργαστήριο κοστουμιών του Cirque du Soleil στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου εργάζονται περίπου 200 άνθρωποι.

«Όταν ένας καλλιτέχνης έρχεται στο Cirque du Soleil, γίνεται τρισδιάστατη σάρωση του σώματός του και λαμβάνονται περισσότερες από 100 μετρήσεις. Πρόκειται για αθλητές ολυμπιακού επιπέδου και κάθε κοστούμι πρέπει να προσαρμόζεται απόλυτα στις κινήσεις τους», σημειώνει η Mallet.

Στην περιοδεία ταξιδεύουν πέντε ειδικοί γκαρνταρόμπας, μαζί με …πέντε πλυντήρια, τρία στεγνωτήρια και δεκάδες ανεμιστήρες, καθώς όλα τα κοστούμια κρεμιούνται για να στεγνώσουν με φυσικό αέρα, ώστε να διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Μόνο πριν από την πρεμιέρα έγιναν περίπου 60 πλύσεις. Μετά το πρώτο μέρος της παράστασης τα πλυντήρια μπαίνουν ξανά σε λειτουργία. Σε κάθε παράσταση κάνουμε περίπου 12 με 15 πλύσεις», αναφέρει η ίδια.

Το Σάββατο, που ανεβαίνουν τρεις παραστάσεις, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 40 πλύσεις μέσα σε μία ημέρα των σχεδόν 2.400 κομματιών των κοστουμιών, που πρέπει να καθαριστούν και να προετοιμαστούν ξανά.

Όσο για το μακιγιάζ, οι καλλιτέχνες το κάνουν μόνοι τους, έχοντας εκπαιδευτεί από τους makeup artists του Cirque du Soleil. «Έχουν μακιγιάζ που αντιστοιχεί στο έντομό τους αλλά και στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Χρειάζονται από 30 έως 60 λεπτά για να το ολοκληρώσουν», εξηγεί Janie Mallet. Μάλιστα, πρόκειται για την χαλαρή στιγμή της ημέρας, όπου συνήθως φορούν ακουστικά και μιλούν με τους δικούς τους ανθρώπους, πριν βγουν στη σκηνή.

Μια ολόκληρη κουζίνα κι ένα γυμναστήριο στις «αποσκευές» του OVO

Η παραγωγή μεταφέρει και τη δική της υπηρεσία catering, η οποία ετοιμάζει περίπου 1.000 γεύματα κάθε εβδομάδα για καλλιτέχνες και προσωπικό. Το μενού προσαρμόζεται σε κάθε χώρα, συνδυάζοντας τοπικές γεύσεις με διαφορετικές διατροφικές ανάγκες και πολιτισμικές συνήθειες. Είναι μία από τις μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν το μέγεθος αυτής της περιοδεύουσας κοινότητας.

Επιπλέον, μαζί τους ταξιδεύουν δύο φυσικοθεραπευτές, κυρίως για προληπτικούς λόγους και ενδυνάμωση των ακροβατών. Υπάρχει επίσης πρόγραμμα αποκατάστασης, προπονητής Pilates και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο που στήνεται σε κάθε πόλη. Σε κάθε σταθμό της περιοδείας προσλαμβάνεται και θεραπευτής μασάζ.

Ένα σύμπαν εντόμων πάνω στη σκηνή

Το OVO μεταφέρει το κοινό σε έναν φαντασμαγορικό μικρόκοσμο εμπνευσμένο από τη ζωή των εντόμων. Έναν κόσμο γεμάτο κίνηση, χρώματα και αδιάκοπη ενέργεια, με έντονες επιρροές από τη βραζιλιάνικη μουσική και αισθητική.

«Το Cirque du Soleil είναι δύσκολο να περιγραφεί γιατί είναι ένα μείγμα από τα πάντα», λέει η Janie Mallet. «Είναι προφανώς τσίρκο, αφού διαθέτει ακροβάτες πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά ταυτόχρονα είναι ζωντανή μουσική, κοστούμια, τεχνολογία προβολών, χορογραφίες και κλόουν. Όλα λειτουργούν μαζί. Είναι πολύ περισσότερο από απλά νούμερα τσίρκου. Δημιουργούμε ένα ολόκληρο σύμπαν», προσθέτει.

Το Cirque du Soleil ιδρύθηκε το 1984 στον Καναδά και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα του σύγχρονου θεάματος. Μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, περισσότεροι από 400 εκατομμύρια θεατές έχουν παρακολουθήσει τις παραγωγές του, οι οποίες απασχολούν περίπου 4.000 εργαζόμενους και 1.200 καλλιτέχνες από 80 διαφορετικές εθνικότητες.

Το OVO, που φέτος συμπληρώνει 17 χρόνια από την παγκόσμια πρεμιέρα του, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη έως τις 17 Μαΐου. Οι επόμενες παραστάσεις είναι απόψε στις 20:30, αύριο Σάββατο στις 12:30, 16:30 και 20:30 και την Κυριακή στις 12:30 και 16:30.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

