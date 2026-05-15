Ζάκυνθος: 66χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή σε πισίνα βίλας

Νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία, στο Κερί Ζακύνθου, εντοπίστηκε την Πέμπτη (14/5) μια 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της αστυνομίας και η 66χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και εξετάζεται το ενδεχόμενο η 66χρονη να είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.
