Ζάκυνθος: 66χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή σε πισίνα βίλας

Νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία, στο Κερί Ζακύνθου, εντοπίστηκε την Πέμπτη (14/5) μια 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της αστυνομίας και η 66χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και εξετάζεται το ενδεχόμενο η 66χρονη να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ξανασυστήνεται ο Μάιος… Ένας κύκλος βροχών ανοίγει και η σκόνη πηγαινοέρχεται!

Χανιά: Τραυματίστηκε οικογένεια σε τροχαίο στον δρόμο προς το αεροδρόμιο (Photos)

Επαναλειτουργεί η στάση του Τραμ «Ζάππειο» – Κανονικά τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή 6