ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 08:54
15.05.2026 07:46

Ζάκυνθος: 66χρονη Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή σε πισίνα βίλας

Νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία, στο Κερί Ζακύνθου, εντοπίστηκε την Πέμπτη (14/5) μια 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της αστυνομίας και η 66χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και εξετάζεται το ενδεχόμενο η 66χρονη να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

