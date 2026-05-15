Καιρός: Ξανασυστήνεται ο Μάιος… Ένας κύκλος βροχών ανοίγει και η σκόνη πηγαινοέρχεται!

Ο Μάιος επιστρέφει στον γνώριμο, άστατο εαυτό του, καθώς ένας νέος κύκλος βροχών ξεκινά σήμερα με εξάρσεις και υφέσεις, την ώρα που η αφρικανική σκόνη κάνει την επανεμφάνισή της.

Για σήμερα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές. Βροχές, μπόρες και πιθανές σύντομες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Μακεδονία, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά ορεινά. Ασθενείς βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και στα νησιά του βορείου και βορειοανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα γύρω στους 24-26°C, με τις υψηλότερες τιμές στον Σκαραμαγκά, τη Χαλκίδα, το Άργος και τη Λαμία, ενώ η σκόνη επιστρέφει δυναμικά από το μεσημέρι μαζί με τη γύρη της ελιάς που ταλαιπωρεί τους αλλεργικούς.

Στην Αττική, θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότητα για ψιχάλες στα βορειοανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιάδες ίδιας έντασης, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25°C.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται σποραδικές καταιγίδες το πρωί, με βελτίωση στη συνέχεια και πιθανότητα για λίγες ψιχάλες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22-23°C.

Το Σάββατο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα από τα δυτικά και θα επεκταθούν βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, φέρνοντας τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αυτά αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα σταματήσουν στις υπόλοιπες περιοχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27-28°C.

Την Κυριακή, ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και η ατμόσφαιρα καθαρίζει από τη σκόνη, καθιστώντας την ημέρα ιδανική για βόλτες. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους θα σημειωθούν μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπική περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Φαίνεται πως ο φετινός Μάιος έχει αποφασίσει να μας συστηθεί ξανά με τον πιο κλασικό, «παιχνιδιάρικο» τρόπο του. Με τον νέο κύκλο βροχών να ανοίγει και τη σκόνη να κάνει τα δικά της δρομολόγια, το σκηνικό θυμίζει πως η άνοιξη στην Ελλάδα σπάνια παραδίδει τα όπλα χωρίς μια δόση αστάθειας.

Όλα δείχνουν ότι έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες του μήνα: με τη θερμοκρασιακή «τραμπάλα» να μας κρατά σε εγρήγορση και τον ουρανό να εναλλάσσει το γαλάζιο με το γκρίζο. Ας οπλιστούμε λοιπόν με λίγη ακόμα υπομονή και ας απολαύσουμε αυτές τις εναλλαγές, καθώς πλησιάζουμε στην τελική ευθεία. Το καλοκαίρι είναι πλέον προ των πυλών και σύντομα ο ήλιος θα εδραιωθεί για τα καλά, χαρίζοντάς μας τις σταθερές, λαμπερές ημέρες που όλοι περιμένουμε.

Διαβάστε επίσης:

Τραγικός επίλογος: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μετά τη βουτιά θανάτου από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ανεπίσημη παραδοχή του Κιέβου ότι είναι δικό του

Σπάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο