Συνέδριο εκλογικής ετοιμότητας για τη ΝΔ: Επιχείρηση “συσπείρωση” από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι “σκιές” Καραμανλή, Σαμαρά

Από σήμερα το βράδυ ξεκινάει άτυπα η προεκλογική περίοδος ακόμα και αν η κάλπες στηθούν τους πρώτες μήνες του 2027 όπως έχει πει κατ επανάληψη ο πρωθυπουργός. Από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να δώσει το σήμα προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο κομματικός μηχανισμός του κυβερνώντος κόμματος.

Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει πολύ καλά ότι η αυτοδυναμία βρίσκεται μακριά με βάση τις δημοσκοπήσεις και καθώς τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά πληθαίνουν ο πρωθυπουργός με την ομιλία του θα επιχειρήσει να συσπειρώσει τους δεξιούς ψηφοφόρους ακολουθώντας ένα πατριωτικό αφήγημα. Στόχος του είναι να επαναπατριστούν τα στελέχη που αποχώρησαν απογοητευμένα από την ΝΔ και τα οποία σήμερα βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη η στα δεξιότερα από την ΝΔ κόμματα.

Το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με βάση αυτό ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να κάνει έναν απολογισμό έργου στις δύο θητείες της κυβέρνησης της ΝΔ και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τους στόχους της επόμενης τετραετίας με σημαντικότερη αυτή της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει για αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, και θα τονίσει ότι αποκλειστικός της στόχος είναι να πέσει η κυβέρνηση. Αναμένεται να αναφέρθηκε στην υπόθεση Ανδρουλάκη και στο πόθεν εσχες του , στον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού. Παράλληλα, αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στη δύσκολη διεθνή συγκυρία και τις αβεβαιότητας που γεννά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές συνέπειες.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο, όπως αναμένεται να πει, που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις, που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία.

Θα περιγράψει τέλος την ιδεολογική ταυτότητα της Ν.Δ., καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023, ενώ ένα μέρος της ομιλίας του, θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν.

Εν τω μεταξύ στο στρατόπεδο της ΝΔ μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ν.Δ., Κώστας Καραμανλής – ο οποίος επέλεξε να μην παραστεί στο συνέδριο – την παραμονή του, μίλησε σε δείπνο της ΣΕΚΕ, στην Ξάνθη, προς τιμήν του Πρέσβη της Κίνας, Fang Qiu, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για ανάγκη να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπερασπιζόμενος τη στρατηγική συμφωνία που είχε συνάψει η δική του κυβέρνηση με την Κίνα για την επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια ώρα, παραμονή του συνεδρίου 10 πρώην υπουργοί και βουλευτές με επιστολή τους μιλούν για ουσιαστικά για δημιουργία νέου φορέα. «Η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία (…).

Γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα. Και η παράταξη αξίζει να ξαναβρεί την ψυχή της» αναφέρουν προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

«Είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την «ψυχή της Νέας Δημοκρατίας» όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε Κυβέρνηση της Ν.Δ. και εξέφρασαν μία ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το «κοίτα ποιος μιλάει», αντέδρασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Φυσικά αναμένεται και το δικό τους στίγμα να δώσουν και οι πέντε που υπέγραψαν κοινή επιστολή. «Το συνέδριο είναι ένα πολύ ωραίο βήμα ώστε να εκφραστούν πολλές απόψεις για το πως θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά πως θα πάμε και μέχρι το 2030» δηλώνει ο Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος ακόμα στην ανάγκη το κυβερνών κόμμα «να κόψει το πολιτικό οξυγόνο απ’ όσους θα ήθελαν να διεκδικήσουν το κοινό της», ενώ έκανε ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Θα ήθελα να αποφευχθεί (…).

Η μάχη συσπείρωσης κινδυνεύει από τη δημιουργία νέων δεξιών κομμάτων» πρόσθεσε.

Το Σάββατο αναμένεται να μιλήσουν οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και Αδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης καθώς και ο Βασίλης Κικίλιας. Οι ομιλίες τους θα έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς τα στελέχη αυτά χαρακτηρίζονται ως δελφίνοι για την επόμενη μέρα της ΝΔ.

