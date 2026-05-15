ΔΟΑΕ: Ανησυχία για στρατιωτικές δραστηριότητες κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε χθες Πέμπτη την «βαθιά ανησυχία» του για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια, τονίζοντας ότι εγείρει «σημαντικούς κινδύνους».

Τις προηγούμενες 24 ώρες, ομάδες του ΔΟΑΕ ενημερώθηκαν για «μείζονα αύξηση της δραστηριότητας drones με πάνω από 160 UAVs (σ.σ. μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) να καταγράφεται πως πέταξαν κοντά στις εγκαταστάσεις», τόνισε η υπηρεσία, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες.

«Παρότι οι ομάδες του ΔΟΑΕ δεν ανέφεραν κανένα άμεσο πλήγμα στην πυρηνική ασφάλεια, ο γενικός διευθυντής Γκρόσι εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις στρατιωτικές δραστηριότητες αυτού του είδους» κοντά σε πυρηνικές μονάδες, συνεχίζει το κείμενο.

Οι «δραστηριότητες» αυτές «έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, κάτι εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια», τονίζει η πηγή αυτή.

Στην ανακοίνωση ο κ. Γκρόσι επαναλαμβάνει «για ακόμη μια φορά» την έκκλησή του προς «όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Η Ρωσία σφυροκόπησε ειδικά την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες περιοχές της Ουκρανίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, με τον μέχρι τώρα απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Η επίθεση αυτή μείωσε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες πως θα μπορούσε να υπάρξει επίλυση της σύρραξης που μαίνεται για πάνω από τέσσερα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: «Η εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί»

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA