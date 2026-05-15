ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 08:52
15.05.2026 07:06

ΔΟΑΕ: Ανησυχία για στρατιωτικές δραστηριότητες κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε χθες Πέμπτη την «βαθιά ανησυχία» του για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια, τονίζοντας ότι εγείρει «σημαντικούς κινδύνους».

Τις προηγούμενες 24 ώρες, ομάδες του ΔΟΑΕ ενημερώθηκαν για «μείζονα αύξηση της δραστηριότητας drones με πάνω από 160 UAVs (σ.σ. μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) να καταγράφεται πως πέταξαν κοντά στις εγκαταστάσεις», τόνισε η υπηρεσία, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες.

«Παρότι οι ομάδες του ΔΟΑΕ δεν ανέφεραν κανένα άμεσο πλήγμα στην πυρηνική ασφάλεια, ο γενικός διευθυντής Γκρόσι εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις στρατιωτικές δραστηριότητες αυτού του είδους» κοντά σε πυρηνικές μονάδες, συνεχίζει το κείμενο.

Οι «δραστηριότητες» αυτές «έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, κάτι εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια», τονίζει η πηγή αυτή.

Στην ανακοίνωση ο κ. Γκρόσι επαναλαμβάνει «για ακόμη μια φορά» την έκκλησή του προς «όλα τα μέρη να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Η Ρωσία σφυροκόπησε ειδικά την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες περιοχές της Ουκρανίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους, με τον μέχρι τώρα απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Η επίθεση αυτή μείωσε ακόμη περισσότερο τις ελπίδες πως θα μπορούσε να υπάρξει επίλυση της σύρραξης που μαίνεται για πάνω από τέσσερα χρόνια.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

