ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 08:50
Αντριάνα Βασιλά

15.05.2026 07:45

Αγροτικό σοκ: Μετά τα λιπάσματα των 1.000 ευρώ, έρχονται οι αυξήσεις σε κρέας και γάλα που τινάζουν την αγορά στον αέρα

Μια «τέλεια καταιγίδα» ανατιμήσεων προμηνύεται για την ελληνική οικονομία και το καλάθι του νοικοκυριού, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται ήδη σε εκρηκτικές αυξήσεις στις πρώτες ύλες.

Η διαφαινόμενη απογείωση των τιμών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή που θα χτυπήσει την πόρτα των καταναλωτών τους επόμενους μήνες.

Το «στραγγάλισμα» των Στενών του Ορμούζ και τα λιπάσματα

Η καρδιά του προβλήματος εντοπίζεται στα Στενά του Ορμούζ, μια δίοδο στρατηγικής σημασίας από την οποία διακινείται το 25% των παγκόσμιων λιπασμάτων. Το ενδεχόμενο κλείσιμο ή η συνεχιζόμενη παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας έχει οδηγήσει σε ραγδαία ακρίβεια στην ουρία.

Η ουρία, ένα κοκκώδες αζωτούχο λίπασμα με περιεκτικότητα 46% σε άζωτο, είναι η «τροφή» της γεωργίας. Είναι 100% υδατοδιαλυτή και η πλέον οικονομική πηγή αζώτου για την ενίσχυση της βλάστησης. Ωστόσο, η τιμή της έχει εκτοξευθεί σε απαγορευτικά επίπεδα:

  • Πριν από την κρίση: 380 ευρώ ανά τόνο.
  • Σήμερα: Έχει αγγίξει τα 1.000 ευρώ ανά τόνο, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 160%.
    Όπως προειδοποιεί ο Massimiliano Giansanti, πρόεδρος της Copa-Cogeca, οι αγρότες αγοράζουν πλέον σε τιμές που καθιστούν την παραγωγή ασύμφορη.

Η «βραδύφλεγη βόμβα» στο σούπερ μάρκετ

Γιατί όμως δεν έχουμε δει ακόμα το πλήρες μέγεθος της καταστροφής στα ράφια; Η απάντηση κρύβεται στη χρονική υστέρηση της αγροτικής παραγωγής. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν την άνοιξη είχαν αγοραστεί πριν από την κλιμάκωση της κρίσης.

Οι πραγματικές επιπτώσεις αναμένονται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με το «σημείο μηδέν» να τοποθετείται γύρω στο καλοκαίρι. Στον αγροδιατροφικό τομέα, η υστέρηση μεταξύ της αύξησης του κόστους και της τελικής τιμής είναι συνήθως 6 έως 9 μήνες.

Ντόμινο ανατιμήσεων: Από το χωράφι στο ράφι

Όταν το κόστος της ενέργειας (πετρέλαιο, αέριο) και των λιπασμάτων ανεβαίνει, το ντόμινο είναι αναπόφευκτο. Η αύξηση του κόστους παραγωγής θα μετακυλιστεί σταδιακά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού:

  1. Κτηνοτροφία: Οι αυξημένες τιμές στα σιτηρά (λόγω λιπασμάτων) ανεβάζουν το κόστος των ζωοτροφών, οδηγώντας σε ακριβότερο γάλα και κρέας.
  2. Βασικά είδη: Τα λαχανικά, τα φρούτα και το ψωμί θα συμπαρασυρθούν από το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και μεταφοράς.
  3. Ελληνική παραγωγή: Οι Έλληνες παραγωγοί, ήδη πιεσμένοι από το ενεργειακό κόστος, βρίσκονται αντιμέτωποι με το δίλημμα της μείωσης της παραγωγής ή της περαιτέρω αύξησης των τιμών.

Η Ελλάδα, ως χώρα εισαγωγέας ενέργειας και πρώτων υλών, βρίσκεται εκτεθειμένη. Αν η κατάσταση αβεβαιότητας παραταθεί, οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα πληθωρισμού στα τρόφιμα, το οποίο θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αναχαιτιστεί από τα προηγούμενα, καθώς αγγίζει τη βάση της παραγωγικής διαδικασίας. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για την αντοχή της εγχώριας αγοράς.

