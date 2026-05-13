search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:18
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 13:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Συναγερμός για τα αποθέματα πετρελαίου – «Εξαϋλώθηκαν» 246 εκατομμύρια βαρέλια

13.05.2026 13:48
oil_rig_new_1234

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά 246 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ προκάλεσαν μία από τις πιο έντονες διαταραχές στην προσφορά στις σύγχρονες αγορές ενέργειας, ανέφερε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Στην μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι προειδοποίησε ότι η συρρίκνωση των προμηθειών αργού πετρελαίου ξεπερνούσε τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης, με τα αποθέματα και τη διαθέσιμη προσφορά να μειώνονται με ρυθμό που πλησίαζε τα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd).

Οι προβλέψεις του Οργανισμού δείχνουν πως η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει έλλειμμα 1,78 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2026, ανατρέποντας πλήρως τις προηγούμενες εκτιμήσεις για πλεόνασμα. Μάλιστα, ο ΔΟΕ εκτιμά ότι, ακόμη και αν η σύγκρουση αποκλιμακωθεί στις αρχές Ιουνίου, η αγορά θα παραμείνει «σοβαρά υποτροφοδοτούμενη» έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026. Για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το έλλειμμα προσφοράς αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η σύγκρουση είχε ήδη απομακρύνει ή εγκλωβίσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι διαταραχές που συνδέονται με τον πόλεμο αναμένεται να αποδυναμώσουν τη παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά περίπου 420.000 bpd φέτος, λόγω των υψηλότερων τιμών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι αυξάνεται ο κίνδυνος έντονης μεταβλητότητας στις τιμές ενόψει της θερινής περιόδου υψηλής ζήτησης. Επίσης, οι 32 χώρες-μέλη του Οργανισμού προχώρησαν τον Μάρτιο στη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, διαθέτοντας συνολικά 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στην αγορά. Από αυτά, περίπου 164 εκατ. βαρέλια έχουν ήδη διοχετευθεί.

Οι αγορές πετρελαίου παρέμειναν ασταθείς από τότε που το Ιράν ενέτεινε τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός στρατηγικού σημείου από το οποίο διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ξεπερνώντας ακόμα και τα 107 δολάρια ανά βαρέλι.

Διαβάστε επίσης

Η Αθήνα κερδίζει τουρίστες με όπλο τον πολιτισμό και τη… συμπερίληψη – Πώς την βαθμολογούν οι επισκέπτες 

Ο πληθωρισμός δεν είναι 5,4%: Είναι ο λογαριασμός των 8.000 ευρώ το χρόνο για κάθε οικογένεια που δεν «βγαίνει»

GPS, κάμερες και ψηφιακό φακέλωμα φορτηγών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στο νέο κυνήγι λαθρεμπορίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για το ξεχασμένο 1 εκατ. στο πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη: «Σύρεται στον τοξικό λόγο»

sarakiotis_giannis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

allwyn-parti-8
ADVERTORIAL

All Star Party: Η νύχτα που ο Λυκαβηττός έγινε το απόλυτο dance spot της Αθήνας– Πώς η Allwyn απογείωσε τη μουσική εμπειρία του “Τhis is Athens City Festival” (vid)

adv
ADVERTORIAL

Μπαρόκ: H χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης – Μια μουσική παράσταση του Γιώργου Πατεράκη / 12 Ιουνίου, 21:00 / Ωδείο Αθηνών

ambassador-cruise-line_ambition_1305_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό – Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 15:16
androulakis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ – Μαρινάκη για το ξεχασμένο 1 εκατ. στο πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη: «Σύρεται στον τοξικό λόγο»

sarakiotis_giannis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

allwyn-parti-8
ADVERTORIAL

All Star Party: Η νύχτα που ο Λυκαβηττός έγινε το απόλυτο dance spot της Αθήνας– Πώς η Allwyn απογείωσε τη μουσική εμπειρία του “Τhis is Athens City Festival” (vid)

1 / 3