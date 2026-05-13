Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Συναγερμός για τα αποθέματα πετρελαίου – «Εξαϋλώθηκαν» 246 εκατομμύρια βαρέλια

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά 246 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ προκάλεσαν μία από τις πιο έντονες διαταραχές στην προσφορά στις σύγχρονες αγορές ενέργειας, ανέφερε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Στην μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι προειδοποίησε ότι η συρρίκνωση των προμηθειών αργού πετρελαίου ξεπερνούσε τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης, με τα αποθέματα και τη διαθέσιμη προσφορά να μειώνονται με ρυθμό που πλησίαζε τα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd).

Οι προβλέψεις του Οργανισμού δείχνουν πως η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει έλλειμμα 1,78 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2026, ανατρέποντας πλήρως τις προηγούμενες εκτιμήσεις για πλεόνασμα. Μάλιστα, ο ΔΟΕ εκτιμά ότι, ακόμη και αν η σύγκρουση αποκλιμακωθεί στις αρχές Ιουνίου, η αγορά θα παραμείνει «σοβαρά υποτροφοδοτούμενη» έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026. Για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το έλλειμμα προσφοράς αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η σύγκρουση είχε ήδη απομακρύνει ή εγκλωβίσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι διαταραχές που συνδέονται με τον πόλεμο αναμένεται να αποδυναμώσουν τη παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά περίπου 420.000 bpd φέτος, λόγω των υψηλότερων τιμών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου. Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι αυξάνεται ο κίνδυνος έντονης μεταβλητότητας στις τιμές ενόψει της θερινής περιόδου υψηλής ζήτησης. Επίσης, οι 32 χώρες-μέλη του Οργανισμού προχώρησαν τον Μάρτιο στη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, διαθέτοντας συνολικά 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στην αγορά. Από αυτά, περίπου 164 εκατ. βαρέλια έχουν ήδη διοχετευθεί.

Οι αγορές πετρελαίου παρέμειναν ασταθείς από τότε που το Ιράν ενέτεινε τους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός στρατηγικού σημείου από το οποίο διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ξεπερνώντας ακόμα και τα 107 δολάρια ανά βαρέλι.

