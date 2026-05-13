Rolling Stones: Νέο άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι! (audios/videos)

Πόση ενέργεια, πόση μουσική, πόση ζωή μπορεί να κρύβει μέσα του ένας άνθρωπος 80 ετών; Μιλάμε για τους Rolling Stones που το 2024 κυκλοφόρησαν -μετά από 18 χρόνια σιγής- το άλμπουμ «Hockney Diamonds» σαρώνοντας τα βραβεία για το καλύτερο ροκ άλμπουμ της χρονιάς.

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Έτσι, δύο χρόνια αργότερα -την περασμένη βδομάδα- οι Rolling Stones σε μια press conference στο Μπρούκλιν, αποκάλυψαν ότι έρχεται το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Foreign Tongues». Την παρουσίαση ανέλαβε ο τηλεοπτικός Κόναν Ο’Μπράιεν, εκλεκτοί καλεσμένοι ο Μικ, ο Κιθ και ο Ρον, ενώ εκατοντάδες διάσημοι φίλοι του συγκροτήματος -ανάμεσά τους και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο- έδωσαν το παρών.

Εκεί αποκαλύφθηκε το καλλιτεχνικό εξώφυλλο του άλμπουμ, ένα πρόσωπο φτιαγμένο από τα συγκεχυμένα χαρακτηριστικά του Μικ Τζάγκερ, του Κιθ Ρίτσαρντς και του Ρον Γουντ. Επίσης βγήκαν δύο singles, πρώτα το κομμάτι «Rough and Twisted» που το γκρουπ κυκλοφόρησε στα μέσα Απριλίου ως συλλεκτικό 12ιντσο βινύλιο, σε 1.000 κομμάτια και σε επιλεγμένα δισκοπωλεία με το ψευδώνυμο The Cockroaches (όνομα με το οποίο οι Rolling Stones έδιναν πριβέ συναυλίες σε μυστικά μέρη ή μικρά στέκια, ήδη από τη δεκαετία του 1970). Τα βινύλια εξαντλήθηκαν εν ριπή οφθαλμού, έγιναν ήδη συλλεκτικά και πωλούνται για χιλιάδες δολάρια στην αγορά.

Το δεύτερο κομμάτι είναι το «In the Stars» που κυκλοφόρησε μέσα από το You Tube και άλλες εφαρμογές streaming.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 10 Ιουλίου 2026, με αρκετές συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών και φίλων του συγκροτήματος: Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρόμπερτ Σμιθ (των Cure), Στιβ Γουίνγουντ (των Traffic), Τσαντ Σμιθ (ντράμερ των Red Hot Chilli Peppers). Στο άλμπουμ έχουν ενσωματωθεί παιξίματα και κομμάτια από την τελευταία πρόβα του Τσάρλι Γουότς με τους Rolling Stones, λίγο πριν τον θάνατό του το 2021. Έτσι, ακόμη και ο Τσάρλι θα δώσει το παρών στο «Foreign Tongues».

Την παραγωγή έκανε ο Άντριου Γουάτ, που έδωσε μεγάλη σημασία στις live ηχογραφήσεις των Ρίτσαρντς και Γουντ, που έδωσαν κιθαριστικά σχήματα με μια ιδιαίτερη blues «πατίνα». Έτσι, έχουμε απείραχτες κιθάρες, αρμόνικες, και κομπρεσαρισμένο τον ήχο του rhythm section.

Οι 80άρηδες πλέον Rolling Stones έχουν σπάσει όλα τα κοντέρ, κι έκαναν πολύ καλά που μας δίνουν ένα άλμπουμ για το καλοκαίρι. Για εμάς τους παλιότερους είναι σίγουρα κάτι τονωτικό. Για τους ίδιους είναι μια ακόμη αποθέωση.

Διότι όπως λέει κι η παροιμία: «Άμα αρχίσει και κατρακυλά ο βράχος, σταματημό δεν έχει!».

Διαβάστε επίσης:

Η Ολίβια Ντιν έσπασε ρεκόρ στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου

Grammys 2027: Νέα ημερομηνία και τηλεοπτική στέγη στο ABC

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων