Μπαρόκ: H χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης – Μια μουσική παράσταση του Γιώργου Πατεράκη / 12 Ιουνίου, 21:00 / Ωδείο Αθηνών

Τρεις από τους πιο σημαντικούς μουσικούς οργανισμούς της χώρας -η Χορωδία String Theory του Γιώργου Πατεράκη, το σχήμα παλαιάς μουσικής Ex Silentio υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κούντουρα, και το Κέντρο Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών– ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συναρπαστική πολυμεσική παράσταση.

Μαζί τους δύο μεγάλοι Έλληνες σολίστ: η μετζοσοπράνο Θεοδώρα Μπάκα, και ο τενόρος Χρήστος Κεχρής.



Την παράσταση υπογράφει ο Γιώργος Πατεράκης: η Ευρώπη του 17ου αιώνα, πληγωμένη από θρησκευτικούς πολέμους, λουσμένη στο φως της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της Επιστημονικής Επανάστασης και στιγματισμένη από την αποικιακή αθλιότητα, στοιχειώνει την Ευρώπη του σήμερα. Εκείνη, υποχείριο έκφυλων ηγεμόνων, ποδοπατά τις ιδρυτικές της αξίες και παρασύρεται υπνωτισμένη σε γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις, θρηνώντας σαν τη Διδώ του Purcell: «θυμήσου ποια είμαι αλλά, αχ, λησμόνησε τη μοίρα μου».

Την υποβλητική μουσική της παράστασης πλαισιώνουν σκηνές από ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου (“Debtocracy”, “This is not a coup” και “Catastroika”), αποσπάσματα ειδησεογραφικών πρακτορείων, αρχειακές μαρτυρίες κλπ.

Σολίστ

Θεοδώρα Μπάκα – μέτζο σοπράνο Μια από τις πιο χαρισματικές φωνές της γενιάς της, η Θεοδώρα Μπάκα έχει εδραιωθεί στο διεθνές οπερατικό στερέωμα με εμφανίσεις σε κορυφαίες σκηνές της Ευρώπης.

Χρήστος Κεχρής – τενόρος

Ο Χρήστος Κεχρής είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες τενόρους της εποχής μας, με διεθνή παρουσία και πλούσια δισκογραφία.

Αντιγόνη Γκόγκη – σοπράνο

Έλλη Κετεντζιάν – μέτζο σοπράνο

Γεράσιμος Παπαδόπουλος – τραγούδι

Φιλική συμμετοχή: Ιάσονας Μαρμαράς

Συντελεστές

Σύλληψη & Διεύθυνση παράστασης: Γιώργος Πατεράκης

Βοηθός μαέστρου / Vocal Coaching: Αντιγόνη Γκόγκη

Καλλιτεχνική διεύθυνση Ex Silentio: Δημήτρης Κούντουρας

Κρουστά: Μανούσος Κλαπάκης

Κέντρο Παλαιάς Μουσικής Ωδείου Αθηνών

Πού: Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος (Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β΄ 17-19 Αθήνα)

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, 21:00

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, 21:00 Εισιτήρια: από 16 ευρώ

από 16 ευρώ Early bird: μέχρι Κυριακή 17 Μάη. Στην Α και Β ζώνη οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται στα 20 ευρώ

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 80’

Βιογραφικά

Γιώργος Πατεράκης & String Theory Ο Γιώργος Πατεράκης σπούδασε πιάνο ως υπότροφος του Ωδείου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στη Royal Academy του Λονδίνου και, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, στην Ακαδημία Ferenc Liszt της Βουδαπέστης. Το 2011 ίδρυσε τη String Theory, σήμερα έναν από τους πιο πρωτότυπους και πολυδύναμους μουσικούς οργανισμούς της χώρας, που περιλαμβάνει ensembles, ορχήστρα δωματίου, φωνητικά σύνολα και χορωδίες.

Ex Silentio

Το σύνολο Ex Silentio, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του φλαουτίστα Δημήτρη Κούντουρα, ειδικεύεται στην παλαιά μουσική και την ιστορική ερμηνεία. Έχει εμφανιστεί σε διεθνή φεστιβάλ σε Ευρώπη, Ασία και Κεντρική Αμερική, συνεργάζεται τακτικά με το Μέγαρο Μουσικής και την ΕΛΣ, και έχει κυκλοφορήσει 6 δίσκους για γερμανικές εταιρείες. Είναι Ensemble in residence στο Ωδείο Αθηνών.

Κέντρο Παλαιάς Μουσικής Ωδείου Αθηνών

Στη δεκάχρονη πορεία του, το ΚΠΜ έχει εκπαιδεύσει δεκάδες σπουδαστές σε φωνητική μουσική και ιστορικά όργανα, με παρουσίες στην ΕΛΣ, το Μέγαρο Μουσικής και τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη. Από το 2019 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EEEmerging για την προώθηση νέων μουσικών παλαιάς μουσικής.