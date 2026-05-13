Οι υπερπατριώτες του… κατευνασμού και του κομματικού ακροατηρίου

Διαβάζοντας για τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια, ο οποίος (αυτο)προβάλλεται ως «πατριωτική πτέρυγα της Ν.Δ.», αναρωτιόμαστε πως είναι οι υπόλοιπες πτέρυγες του κυβερνώντος κόμματος!

Οι άνθρωποι, που ανέλαβαν τις τύχες της χώρας ως δήθεν υπερασπιστές των εθνικών συμφερόντων και καθύβριζαν πολιτικούς αντιπάλους τους από το βήμα της Βουλής ως «μειοδότες», σήμερα καταφεύγουν διαρκώς στο στρουθοκαμηλισμό και σε επικοινωνιακούς τακτικισμούς επί ζημία της διεθνούς θέσης της χώρας μας.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά την εύρεση ουκρανικού θαλασσίου drone “Magura V5” στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι το drone με τα εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών βρέθηκε από αλιείς (!) χωρίς οι ελληνικές αρχές να αντιληφθούν το παραμικρό, ενώ η Κυβέρνηση προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να υποβαθμίσει το εν λόγω σοβαρό συμβάν.

Αντιθέτως, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι το σκάφος βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, προκειμένου να συγκαλύψει ότι η χώρα έχει καταστεί «ξέφραγο αμπέλι». Έως και τη Λευκάδα εμφανίστηκε έτοιμος να «απαρνηθεί», ούτως ώστε να ικανοποιήσει το εσωκομματικό ακροατήριο, στο οποίο απευθυνόταν!

Δείγματα γραφής ασυνέπειας μεταξύ λόγων και έργων, ο κ. Δένδιας είχε επιδείξει από τα προηγούμενα έτη. Στις 20 Οκτωβρίου 2018, επ’ αφορμή της πρόθεσης της τότε Κυβέρνησης να επεκτείνει τα εθνικά χωρικά ύδατα στο Ιόνιο στα 12 ν.μ., ως Τομεάρχης Εξωτερικών της αντιπολιτευόμενης Ν.Δ. δήλωσε: «Η χώρα μας έχει αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα, βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ.. Όμως, η αποσπασματική άσκηση αυτού του δικαιώματος δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά».

Ευρισκόμενος πλέον στην καρέκλα του Υπουργού, το 2021, προέβη στην εν λόγω επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο βαυκαλιζόμενος ότι «η Ελλάδα μεγάλωσε», αφήνοντας μάλιστα το γεωπολιτικά κρίσιμο πέρασμα μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης εκτός της ανακήρυξης και αποφεύγοντας να αναφερθεί σε κάποιον οδικό χάρτη νέων επεκτάσεων νοτίως της Κρήτης, όπως είχε προαναγγείλει η προηγούμενη Κυβέρνηση.

Ο κ. Δένδιας έχει μοχθήσει για να φιλοτεχνήσει το προφίλ του «επιτυχημένου Υπουργού», ο οποίος υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια! Ασχέτως αν, ως Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στις 6 Αυγούστου 2020, απονέμοντας μειωμένη επήρεια έως και στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και στην Κάσο και αφήνοντας εκτός συμφωνίας την κρίσιμη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού.

Mάλιστα, όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας με την Κύπρο για την οριοθέτηση Α.Ο.Ζ., είχε απαντήσει σε συνέντευξή του: «Κάθε πράγμα στην ώρα του». Μετά από 6 χρόνια, η περίφημη «ώρα» δεν έχει έρθει για να υπογραφεί συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία μοιραζόμαστε την ίδια προσήλωση στο Δίκαιο της Θάλασσας.

Η πατριωτική ρητορική είναι εξόχως θετική, αρκεί να συνοδεύεται με πράξεις. Το Σεπτέμβριο του 2023, πλημμύρισε η βάση των ελικοπτέρων (έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού) στο Στεφανοβίκειο με τη ζημιά να θεωρείται ανυπολόγιστη, ενώ δύο μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, είχε προηγηθεί η πυρκαγιά στην αποθήκη πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης στη Νέα Αγχίαλο.

Σήμερα, 3 χρόνια μετά, όχι μόνο κυριαρχούν η σιωπή και η συσκότιση, αλλά δεν έχουν βρεθεί μόνιμες λύσεις για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων με τον κ. Δένδια να δηλώνει ότι «η κατάσταση βρίσκεται υπό επιτελική επεξεργασία»!

Τα φαραωνικά εξοπλιστικά προγράμματα, στα οποία η ελληνική αμυντική βιομηχανία δε συμμετέχει ούτε κατ’ ελάχιστο, καθώς και τα φαντασμαγορικά σόου υποδοχής των φρεγατών Belharra και των αεροσκαφών Rafale δεν μπορούν να αποκρύψουν τη συνολική στάση μιας Κυβέρνησης, η οποία έχει προτάξει την επικοινωνία και την πατριδοκαπηλία σε κάθε πτυχή των πεπραγμένων της.

Το διακύβευμα για την πατρίδα μας, στην κομβική γεωπολιτική συγκυρία την οποία διανύει και εν μέσω της εξελισσόμενης συνολικής περιφερειακής αστάθειας, έγκειται στην αλλαγή της αμυντικής πολιτικής της, ώστε να εγκολπώνει το σύνολο των συντελεστών ισχύος της κατά τρόπο διαχειριστικά «έξυπνο» και στρατηγικά «αποτρεπτικό» έναντι κάθε επιβουλής.

*Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι δικηγόρος και βουλευτής Φθιώτιδας

