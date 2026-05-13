Drone στη Λευκάδα: «Θολώνει τα νερά» το Κίεβο, ισχυρίζεται ότι δεν είναι δικό του – Δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια – 2 σενάρια

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, καθώς η ιδιωτική εταιρεία UFORCE διαψεύδει ότι είναι τύπου Magura, όπως ανέφεραν οι αρχικές εκτιμήσεις, ενώ και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κάνει λόγο για απουσία στοιχείων που να το συνδέουν με Ουκρανούς χειριστές, σε μια μάλλον χαλαρή διάψευση που αφήνει όμως αναπάντητα ερωτήματα. Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση μιλά για «πολύ σοβαρό ζήτημα», ενώ επικρατεί και ανησυχία ότι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας θα μπορούσε να επεκταθεί και στη Μεσόγειο, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου καταδιώκουν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

«Ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώσει: το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι drone Magura. Παρότι φέρει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής προϊόντων μας. Επιπλέον, η UFORCE δεν έχει ποτέ κατασκευάσει έκδοση V3, τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει» δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας στην ιστοσελίδα Militarnyi.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ, Χέορχι Τίκι, επιχείρησε να θολώσει τα νερά, καθώς ισχυρίστηκε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το drone με ουκρανούς χειριστές», συμπληρώνοντας ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει καν πληροφορίες για το συμβάν.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ προχώρησε και σε μια τοποθέτηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και προκλητική, λέγοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή στη συνεργασία με την Ελλάδα για τη διαλεύκανση των περιστάσεων του συμβάντος, εφόσον -όπως είπε- η ελληνική πλευρά υποβάλει σχετικό αίτημα.

Τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται

Το εν λόγω θαλάσσιο drone, το οποίο κουβαλούσε εκρηκτικά και έφερε ενδείξεις ότι είχε χρησιμοποιηθεί σε απόπειρα επίθεσης, εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα μέσα σε σπηλιά, με τις μηχανές του να βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επιβλέπουν την έρευνα και ετοιμάζουν μια σχετική αναφορά.

Τα δύο βασικά σενάρια, σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι είτε ότι το drone έπεσε στην περιοχή από εμπορικό πλοίο ή ότι εκτοξεύθηκε από μια ουκρανική βάση στη δυτική Λιβύη.

Μήνυμα Γεραπετρίτη στο Κίεβο: Η Μεσόγειος δεν θα μετατραπεί σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων

«Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης, γι’ αυτό καμία μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε κοινές δηλώσεις με τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρνταν Γκέρλιτς Ράντμαν ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

«Η Ελλάδα θα μεριμνήσει, ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μια θάλασσα ειρήνης, θάλασσα των λαών της», τόνισε.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι εστίες πολέμου στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης έχουν αυξηθεί και ενταθεί σημαντικά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για πρωτόγνωρες καταστάσεις. «Η κυριότερη πρόκληση είναι η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων», ανέφερε.

«Ιδιαίτερα είναι προφανές ότι καμία έκπτωση δεν μπορεί να γίνει για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων όλων των διεθνών συνθηκών, όπως επίσης και των Θεμελιωδών, των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την Τρίτη, Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε ότι το drone ήταν ουκρανικό και έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ σοβαρό».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης την ανησυχία του σε συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι Αθήνα θα διαμαρτυρηθεί σε διπλωματικό επίπεδο.

Η Αθήνα «δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα κοντά στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μάχη του Κιέβου κατά του ρωσικού πετρελαίου

Όπως επισημαίνει το Politico, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα επηρεάζεται από την προσπάθεια των Ουκρανών να πλήξουν τα κέρδη του Πούτιν από το πετρέλαιο. Τον περασμένο Μάρτιο, ένα πλοίο ελληνικής εταιρείας χτυπήθηκε από ουκρανικό drone ανοιχτά του Νοβορόσισκ, όπου φορτωνόταν με ρωσικό πετρέλαιο.

«Το εν λόγω πλήγμα […] φέρεται να σχετίζεται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν για να επιτρέψουν εν μέρει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου για έναν μήνα», είχε δηλώσει τότε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» και «πολύ επικίνδυνο» το να γίνονται στόχοι πλοία υπό ελληνική σημαία και με ελληνικά πληρώματα.

Δεδομένου ότι το Κίεβο επιχειρεί να πλήξει τα ρωσικά κέρδη από το πετρέλαιο, τα πλοία που βοηθούν τη Μόσχα αποτελούν βασικό του στόχο.

Σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχετική πληροφορία. «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διαλευκάνουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρξουν σχετικά αιτήματα από αυτούς», δήλωσε εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών την Τρίτη.

Παρ’ όλα αυτά, το Κίεβο έχει επανειλημμένα παραπονεθεί ότι ο γιγάντιος στόλος δεξαμενόπλοιων της Ελλάδας βοηθά τη Ρωσία. Στην αρχή του πολέμου, ο τότε πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα, Σεργκέι Σουτένκο, δήλωσε ότι «τα χρήματα ορισμένων ναυτιλιακών εταιρειών είναι λερωμένα με αίμα».

Πιθανό πλήγμα για τη ΝΔ

Από την άλλη πλευρά, όπως σημειώνει το Politico, το περιστατικό θα μπορούσε τώρα να πλήξει τη δημόσια εικόνα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η Αθήνα έχει κάνει πολλά για να στηρίξει την Ουκρανία τα τελευταία πέντε χρόνια, αντιστρέφοντας τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς της με τη Ρωσία.

Τονίζεται ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τώρα κριτική από κόμματα της αντιπολίτευσης σε όλο το πολιτικό φάσμα, τα οποία σημειώνουν ότι η Ελλάδα φαίνεται να είναι εντελώς απροστάτευτη, με ανεπαρκή παρακολούθηση των χωρικών της υδάτων.

Όπως υπογραμμίζει πάντως το Politico, η δυσπιστία μεταξύ Αθήνας και Κιέβου δεν είναι κάτι καινούργιο. Σημειώνεται ότι ορισμένες χώρες της Ε.Ε. πιέζουν την Αθήνα να προμηθεύσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, αλλά η Αθήνα διστάζει.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Αθήνα και το Κίεβο συμφώνησαν να παράγουν από κοινού ναυτικά drones. Αλλά η συμφωνία φαίνεται να αντιμετωπίζει εμπόδια, κυρίως επειδή η Ουκρανία θέλει να διατηρήσει λόγο στον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιούν τα συστήματα.

Η Αθήνα εκτιμά ότι αυτός είναι ένας τρόπος για την Ουκρανία να διατηρεί επιρροή στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.

